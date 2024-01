Légende de Nanterre, Will Daniels étire le plaisir au Kosovo

À 37 ans, Will Daniels (2,02 m) n’a pas envie de renoncer à sa carrière professionnelle. Rien que la saison dernière, l’ancien pensionnaire de Rhode Island a évolué dans quatre pays différents : en Uruguay, au Kosovo, au Mexique puis à Porto-Rico. Après avoir enrichi son palmarès d’une Coupe du Kosovo, glanée avec le Trepca Mitrovica (adversaire de Gravelines-Dunkerque cette saison en FIBA Europe Cup), l’ancien pensionnaire de Rhode Island (2004/08) a opté pour un retour dans le petit pays des Balkans. Pour sa 16e saison professionnelle, l’homme aux 22 matchs d’EuroLeague s’est engagé avec le KB Bashkimi Prizren, actuel avant-dernier du championnat kosovar, où il remplacera Brad Waldow, déjà vu à Fos-Provence et Caen. L’an dernier, il était encore saignant en Superleague (13 points, 6,6 rebonds et 1,2 passe décisive).

Également passé par Limoges (2015/16) et Levallois (2019), Will Daniels appartient surtout au Panthéon des plus grands joueurs de Nanterre. Recruté à l’époque de la Pro B en 2010 par Pascal Donnadieu, il a été l’un des cadres du titre de champion de France Pro B 2011, avant de mener la JSF vers un maintien confortable en 2012. Parti découvrir l’EuroCup avec le VEF Riga, il a raté la grande odyssée de 2013, vers le titre de champion de France. Parallèlement sacré en Lettonie, il s’était rattrapé la saison suivante en revenant au bercail pour l’EuroLeague, s’adjugeant la Coupe de France 2014 au passage, aux côtés du duo David Lighty – DeShaun Thomas, reformé à Villeurbanne.