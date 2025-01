L’Élan Béarnais va mieux en Pro B, avec la « plue-value » Micah Speight

Dans le dur sur la première partie de saison de Pro B, ne trouvant pas la bonne formule d’un match à l’autre, l’Élan Béarnais semble être enfin lancé pour débuter la phase retour. Depuis la mi-décembre, le club palois a enchaîné 4 victoires en 5 matchs, de quoi le repositionner à l’extrême limite de la première partie de classement (10e, avec 11 victoires pour 9 défaites).

Micah Speight « le facilitateur de jeu »

Si le standing des adversaires n’est pas flamboyant, hormis la victoire sur le leader pour terminer l’année 2024, l’Élan Béarnais n’avait pu enchaîné 2 victoires de suite depuis le tout début de saison (5 victoires de rang pour commence l’exercice). Un joli renouveau pour Pau-Lacq-Orthez, que l’on pourrait faire corroborer à l’arrivée de son nouveau meneur Micah Speight, venu remplacer Keshun Sherrill. Ce qui est sur, c’est que depuis sa venue dans le Béarn, l’Élan Béarnais se remet de nouveau à enfiler les victoires.

« C’est propre… entre faire jouer l’équipe et jouer pour soi », décrit son entraîneur Mickaël Hay auprès de Sud-Ouest. « C’est propre aussi dans sa manière d’être dans le groupe. […] C’est un facilitateur de jeu pour les autres et en plus, aujourd’hui, on a plus d’adresse à trois points. Il est une plus-value, c’est sûr. »

Le meneur étasunien de petite taille (1,78 m), grand habitué de la 2e division espagnole depuis ses débuts en Europe, semble également bien se plaire en Pro B. En cinq matchs, il tourne à 11,6 points à 42% aux tirs dont 41% à 3-points, 4,6 rebonds et 6,2 passes décisives pour 2,4 ballons perdus en 29 minutes en moyenne. Il avait également montré un beau visage face à Paris en Coupe de France avec 14 points à 6/8 aux tirs.

Après avoir profité d’une série d’adversaires à sa portée (Évreux, Nantes), l’Élan Béarnais devra poursuivre sa bonne dynamique avec deux déplacements chez des promus (Caen et Hyères-Toulon) pour terminer janvier. Mais avec également la réception de Chartres et un voyage chez la JA Vichy d’ici la trêve de février, l’équipe de Mickaël Hay a l’opportunité de capitaliser et de poursuivre sa remontée au classement. Elle comptera également pour cela sur la montée en puissance de Micah Speight dans le championnat de Pro B.