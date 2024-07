L’équipe de France U15 termine deuxième du tournoi de l’Amitié 2024, derrière l’Espagne

Les équipes de France U15 ont terminé deuxième du tournoi de l’Amitié 2024, à Varèse en Italie. Les garçons ont battu l’Italie vendredi (79-73) et la Grèce vendredi (78-65) à Varèse, avant de s’incliner face à l’Espagne ce dimanche (85-71).

Après un bon début de rencontre (26-18, 10′), les Français ont été largement dominés par l’équipe de Nil Poza (21 points à 5/9 à 3-points, 9 passes décisives et 6 interceptions pour 34 d’évaluation en moins de 25 minutes), qui a été élu MVP de la saison. Vainqueur de la Grèce 71 à 54 puis de l’Italie 80 à 65 avec un excellent Rafael Corta à chaque fois, l’Espagne remporte donc cette édition 2024. Melvyn Vounang, le fils de l’ancien joueur professionnel Brice Vounang, a lui été élu dans le cinq idéal.

Le cinq idéal du tournoi de l’Amitié 2024 masculin :

Diego Ferreras (Espagne)

Angelos Zoupas (Grèce)

Melvyn Vounang (France)

Rafael Corta (Espagne)

David Jack Bonomi (Italie)

U15 Friendship Tournament 2024 All-Tournament 5 – Diego Ferreras (6'3 G, Spain).

– Divide Bonomi (6'2 G, Italy).

– Angelos Zoupas (6'6 F, Greece).

– Rafa Corta (6'7 F, Spain).

– Melvyn Vounang (6'7 C, France). pic.twitter.com/WkbPKgsgqZ — Rafael Zamorano (@rafazdiaz) July 7, 2024

L’équipe de France U15 échoue d’un rien face à l’Espagne

Chez les filles, les Françaises ont d’abord du s’arracher pour venir à bout de l’Italie (73-71, a.p.) avant de prendre largement le dessus sur la modeste équipe de Grèce (56-28), battue 109-28 le premier jour contre l’Espagne. Le dernier match ce dimanche faisait donc office de finale. Mais dans un match mené de bout en bout par les Ibériques, Liya Tetka (élue dans le cinq du tournoi) & co ont perdu 38 à 34. Pourtant, elles se arrachées dans le dernier quart-temps (2 points encaissés) mais elles n’ont pas réussi à transformer leurs actions (7 points marqués). Malgré 25 interceptions, elles s’inclinent avec un maigre pourcentage de réussite (14/54, dont 0/10 à 3-points) et 25 balles perdues. Leur 10/25 aux lancers francs a sans doute coûté le match alors que les Espagnoles n’ont pas été bien plus adroites (26%, dont 0/8 à 3-points).

Le cinq idéal du tournoi de l’Amitié 2024 féminin :

Amelia Alonso (Espagne) – MVP

Liya Tetka (France)

Eugenia Toumpaniari (Grèce)

Anna Smykoskaia (Espagne)

Sofia Zuccon (Italie)