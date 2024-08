L’équipe de France U16 domine largement Israël pour conclure sa phase de poule

Dernière équipe de France en lice cet été, l’équipe de France U16 féminine a bien lancé son EuroBasket. Ce dimanche, la sélection de Vincent Bourdeau a signé une troisième large victoire en phase de poule, contre Israël (82-45).

Après avoir dominé le pays hôte, la Hongrie (71-40), puis la Grèce de 40 points (69-29), l’équipe de France U16 féminine a dominé chaque quart-temps de 7 à 11 points. Le staff s’est offert le luxe de faire tourner en prévision des phases finales. Toutes les joueuses ont passé entre 11 et 24 minutes sur le parquet. La défense des Bleuettes a provoqué 33 pertes de balle pour marquer 41 points dans la foulée. Et quand elles n’ont pas marqué, elles se sont procurées beaucoup de deuxièmes chances (15 points). Kathy-Emma Otto s’est régalée avec 15 points, 12 rebonds et 5 interceptions pour 33 d’évaluation.

Après avoir terminé en tête du groupe B avec 3 victoires en 3 matches et un +/- de +108, l’équipe de France va affronter une équipe a priori largement à sa portée en huitièmes de finale ce mardi.