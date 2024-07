L’équipe de France U17 s’en sort de justesse face à la Croatie

L’équipe de France U17 féminine s’en est sortie de justesse face à la Croatie (63-59) en huitièmes de finale de la Coupe du monde de la catégorie, au Mexique.

Encore à -3 à 1 minute 30 de la fin, les joueuses d’Arnaud Guppillotte ont fait la différence dans les 90 dernières secondes. C’est la U16 Emma Broliron (13 points à 5/14 aux tirs, 6 d’évaluation) qui a marqué le panier de la victoire à 10 secondes de la fin. Car auparavant, les Bleuettes ont souffert face à Olivia Vukosa (20 points et 12 rebonds) et Lena Bilic (18 points, 6 rebonds et 5 passes décisives). Maladroites (29,9% de réussite aux tirs, dont 5/22 à 3-points), les Françaises ont encaissé 37 points en première mi-temps.

The patient play that sealed the deal 🤝🇫🇷 #FIBAU17 pic.twitter.com/4bntO80nCL — NextGen Hoops (@NextGenHoops) July 18, 2024

Justin Loubens puissance 27

Si elles ont durci le ton après la pause (22 points encaissés), elles ont galéré pour prendre le dessus. Aïnhoa Risacher en difficulté (6 points à 2/9 aux tirs). Meilleure joueuse tricolore sur cette Coupe du monde, Justine Loubens (17 points, 10 rebonds et 4 passes décisives pour 27 d’évaluation) a largement contribué à ce succès qui permet aux championnes d’Europe U16 2023 de continuer leur route vers les quarts de finale. Elles affronteront l’Italie – qui ont gagné leurs quatre matches dans cet Euro – ce vendredi à 21h, heure française.