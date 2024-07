L’équipe de France U18 se rassure contre le Danemark

Il n’y aura jamais vraiment eu de match. L’équipe de France U18 est entrée avec vigueur dans son deuxième match, infligeant un 9-1 d’entrée à ses adversaires danois, qui avaient perdu leur match d’ouverture contre les Suédois. Les jeunes de Régis Boissié ont de suite imposé leur supériorité, qui se remarque notamment aux rebonds (47 à 31), mais surtout au nombre de passes décisives (35 à 21). Les Bleuets ont réussi un festival offensif, menés à la baguette par leurs meneurs. Si Nolan Traoré a joué moins de 20 minutes, il a tout de même réussi 9 passes décisives et marqué 7 points. En brillant encore une fois sur pick-and-roll.

De la profondeur sur les lignes extérieures, malgré le forfait de Soulhac

Puis quand il était clair que la pépite de Saint-Quentin allait être ménagée pour son second match – il n’a pas joué les 15 dernières minutes – ce sont les autres meneurs qui ont pris le relais. Robin Pluvy (4 points, 4 rebonds et 7 passes décisives) et Yohann Sissoko (6 points et 5 passes décisives) ont eu beaucoup plus la balle en main qu’au premier match. Talis Soulhac aurait aussi pu participer à la fête, mais le poste 1 du Pôle France est forfait de dernière minute à cause d’une blessure au dos. Il a été remplacé dans les 12 par l’arrière choletais Romain Valakou (6 points à 2/4 à 3-points).

Dans le même style, Leon Sifferlin et Martin Carrère ont eu le feu vert pour tirer. Ils ont tous les deux marqué 11 points à respectivement 3/4 et 2/6 à 3-points. Grâce à leurs meneurs qui leur ont procurés des tirs ouverts. On peut aussi noter les 13 points et 6 rebonds de Mohamed Diakité. Mais c’est surtout Noa Essengue qui a le plus profité de ce match ouvert pour marquer des points. Avec 21 points à 9/13 aux tirs et 7 rebonds, il termine largement meilleur marqueur du match. C’est à ce niveau que l’autre gros prospect tricolore est attendu pour que cette équipe de France aille loin. La rencontre étant pliée dès la mi-temps (68-42), tous les joueurs ont pu marquer au moins un panier. Une fin de match où le jeu débridé allait tous les sens peut expliquer le nombre élevé de passes décisives.

Pour leur troisième sortie, les Bleuets affronteront une autre nation scandinave, la Suède. Celle-ci a réussi à battre la Grèce en prolongations ce dimanche (91-81). Il faudra l’emporter pour valider la première place de ce Groupe B. Et ainsi mettre le plus de chance de son côté pour les phases finales de cet EuroBasket U18.