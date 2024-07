L’équipe de France U20 féminine domine largement la Lituanie

Après sa large victoire face à la Slovénie (70-49), l’équipe de France U20 féminine a enchaîné face à la Lituanie ce dimanche pour son deuxième match à l’EuroBasket.

La sélection de Julie Barennes a fait l’écart à partir du deuxième quart-temps pour s’envoler vers un large succès (85-53). Les Bleuettes ont dominé le rebond (17 rebonds offensifs contre 22 défensifs pour la Lituanie), provoqué 21 balles perdues et se sont ainsi régalées sur deuxièmes chances (15 points) ainsi qu’en transition (29, contre 0 encaissé, dont 26 consécutives à des belles perdues). Si les 12 joueuses ont été utilisées, que la marque a été bien répartie (sept joueuses entre 6 et 13 points), Marine Dursus s’est distinguée (13 points à 5/8 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 20 d’évaluation en 18 minutes).

L’équipe de France U20 jouera la première place du groupe A ce mardi face à la Lettonie, l’autre formation invaincue de cette poule. En 2023, les deux sélections s’étaient affrontées en finale de l’Euro de la même catégorie.