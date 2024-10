20 joueurs draftés, un combine : les détails sur le Young Star Game de la LNB

Ces dernières années, le palais des sports Marcel-Cerdan a vu passer de très jolis prospects, comme Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly pour ne citer qu’eux. Malgré la disparition des Metropolitans 92, la jeunesse va continuer de défiler sur le parquet levalloisien, avec le Young Star Game. Cet événement, centré autour d’un match rassemblant une vingtaine des meilleurs jeunes joueurs français, se déroulera le mardi 21 janvier 2025. En marge de cette rencontre, un concours à 3-points ainsi qu’un combine (batteries de tests physiques) seront organisés.

💎🇫🇷 Le Young Star Game, 1er évènement qui révèle les talents du basket français ! Rdv le 𝟐𝟏 𝐣𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟓 au Palais des Sports Marcel-Cerdan à Levallois ✨ Billetterie disponible ➡️ https://t.co/UowNugXQaI pic.twitter.com/U5bz1vKkua — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) October 8, 2024

« Montrer nos joyaux au monde entier »

Ainsi, pour ce match calqué sur le modèle du All-Star Game LNB, vingt joueurs (nés en 2003 ou après) seront sélectionnés pour composer deux équipes de dix joueurs. Ces derniers seront choisis au sein de la Betclic ELITE, de la Pro B et potentiellement des joueurs du Pôle France.

Les vingt joueurs seront sélectionnés par un jury composé de trois spécialistes de la formation (Claude Bergeaud, Fred Sarre et Philippe Sudre), deux scouts internationaux, deux anciens joueurs (Antoine Rigaudeau et Moustapha Sonko) et trois médias (Lona Jackson, Chaïm Cambillard de Symbiose Basket et Erwan Abautret de First Team). La sélection faite, les joueurs seront ensuite « draftés » par Antoine Rigaudeau et Moustapha Sonko pour déterminer la composition finale des équipes.

Depuis plusieurs années, la France est l’un des pays les plus pourvoyeurs en termes de jeunes prospects internationaux. Il n’y qu’à voir le classement des dernières Draft NBA (2 Français dans le top 10 en 2023, 3 en 2024). Ainsi, la LNB souhaite mettre encore davantage en avant son socle de jeunes joueurs français talentueux : « Aujourd’hui, la LNB est l’endroit parfait pour nos jeunes, qui ne cessent de prouver d’années en années à travers les drafts successives et les performances en Équipes de France, que nous possédons un véritable vivier de talents, souligne Philippe Ausseur, le président de la LNB. Ce nouvel événement, le Young Star Game, sera la meilleure occasion de montrer nos joyaux au monde entier. »

Le Young Star Game est l’un des deux nouveaux événements de la LNB, avec également la SuperCoupe à Roland-Garros en septembre 2025.