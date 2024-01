Les équipes de France de basket-fauteuil devront passer par un TQO pour faire les Jeux

Les équipes nationales françaises de basket-fauteuil font face à une situation inédite : passer par un Tournoi de Qualification Olympique (TQO) afin de participer aux Jeux paralympiques de 2024 à Paris, du 28 août au 8 septembre 2024, bien que hôtes du tournoi.

Cette décision fait suite à la la décision du Comité international paralympique de réduire le nombre d’équipes prenant part à la compétition paralympique de Paris, de 12 équipes à 8 équipes, comme le souligne Stéphane Binot, directeur sportif du basket-fauteuil français, dans les colonnes du Monde :

« C’est en juin 2022 que l’on m’a annoncé officiellement, par visioconférence, que nos équipes n’étaient pas qualifiées pour les Jeux. Nous avons continué à échanger pendant des mois avec les décisionnaires, mais nous n’avons rien pu changer. [Cette décision a probablement été prise] pour pouvoir accueillir et mettre la lumière sur d’autres disciplines. »

Une situation difficile à digérer étant donné que d’autres sports dans la même configuration (tournoi final à 8 équipes) ont gardé une qualification automatique tels que le rugby-fauteuil et le volley-ball alors que le basket-fauteuil reste à ce jour le sport fauteuil le plus pratiqué en France (environ 900 licenciés) et dans le monde.

Sofyane Mehiaoui, figure historique de l’équipe de France masculine, revient également sur cet événement :

« C’est désormais derrière nous. C’est très fort socialement car femmes, hommes, valides, handicapés, peuvent tous se retrouver sur le même terrain et cela reste très équilibré car il y a un système de points en fonction du handicap parfaitement rodé. »

L’équipe de France féminine devra donc se rendre à Osaka, au Japon, en avril pour participer au TQO alors que l’équipe de France masculine sera elle à Antibes, en avril également.