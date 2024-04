Les excuses de Bodian Massa (Bourg) après son expulsion

Au vu de l’impact de son coup de sang, avec l’expulsion simultanée d’Angel Delgado, Bodian Massa (2,08 m, 26 ans) n’aura pas trop de mal à se faire pardonner par ses coéquipiers. « Il faudra que je fasse un bisou à Bodian, je ne serais sans doute jamais entré en jeu sans cela », se marrait d’ailleurs Maxime Courby, inattendu facteur X.

🚨😱 Bodian Massa est exclu par les arbitres ! Quelle mauvaise nouvelle pour les Bressans…#SKWEEKLive pic.twitter.com/xbywbeD7Zq — SKWEEK (@skweektv) April 3, 2024

Toujours est-il que les conséquences du geste du pivot de la JL Bourg, venu jouer les protecteurs d’Isiaha Mike en se lançant dans un front contre front avec le Dominicain, pourraient être regrettables. Sanctionné d’une faute disqualifiante, l’ancien strasbourgeois verra son cas être étudié par la commission de discipline, pouvant donc potentiellement déboucher sur une suspension en vue de la finale.

Dans la nuit, l’international français (1 sélection) a pris la plume sur Instagram pour diffuser un message d’excuses, teinté de soulagement. « Merci à l’équipe d’avoir nettoyé mon erreur ! Les années passent et on continue d’apprendre… Les erreurs arrivent, parfois au moment moment, le principal est de ne plus les reproduire. Désolé du geste, ce n’est pas une chose à faire sur un terrain de basket. Parfois, les émotions et tout ce qui va autour font que l’on reste humain et qu’on réagit à chaud. Mais Dieu merci, on est en finale ! » Sans lui en seconde mi-temps, la JL Bourg a torpillé le Besiktas Istanbul (89-63).