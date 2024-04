L’invraisemblable exploit de la JL Bourg, qualifiée pour la finale de l’EuroCup !

Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. À Bourg-en-Bresse, le sacrifice de Bodian Massa ne sera pas oublié. En tentant d’aller asséner plusieurs coups de tête à Angel Delgado, qui chambrait un peu trop sa star Isiaha Mike, le Marseillais a permis l’exclusion de son vis-à-vis adverse, coupable d’avoir répondu. Une perte incommensurable pour le Besiktas Istanbul tant le pivot dominicain était exceptionnel depuis le début de la série et encore parti pour un chantier à Ékinox (7 points et 4 rebonds en 12 minutes).

🚨😱 Bodian Massa est exclu par les arbitres ! Quelle mauvaise nouvelle pour les Bressans…#SKWEEKLive pic.twitter.com/xbywbeD7Zq — SKWEEK (@skweektv) April 3, 2024

Alors entendons-nous bien : le geste du pivot bressan n’était pas le plus malin qui soit et pourrait même mettre en danger sa présence pour le Match 1 de la finale puisqu’il a écopé d’une faute disqualifiante, et donc potentiellement d’un rapport pour violences. Mais cette altercation, pile au moment où le Besiktas Istanbul venait de prendre son premier avantage de la soirée (35-37, 17e minute), a changé le cours de la série puisque l’équipe stambouliote, déjà courte dans ses rotations, a fini sans solution, obligée d’envoyer le jeune Samet Yigitoglu (20 ans) au feu sur le poste 5.

Un 22-0 dans le dernier quart-temps

La preuve de la différence de profondeur de banc entre la JL Bourg et le Besiktas Istanbul, facteur déterminant de la série. Quand Dusan Alimpijevic était contraint de faire appel à un novice, absolument pas prêt pour de telles joutes, Frédéric Fauthoux pouvait compter sur la polyvalence exceptionnelle de Maksim Salash, « pas à 100% » de son propre aveu mais terriblement précieux pour masquer l’exclusion de Bodian Massa et les quatre fautes de Kevin Kokila. Avec 11 points dans le troisième quart-temps, l’intérieur biélorusse (19 points à 7/11 et 4 rebonds) a permis de contenir les derniers assauts du Besiktas Istanbul (65-59, 30e minute). Car après, ce fut rideau…

Un lancer-franc de Marko Simonovic, au bout de 9 secondes dans le dernier acte (65-60), puis plus rien côté turc… Des Aigles Noirs oui, mais sans serres ni ailes : un 22-0 encaissé (jusqu’à 87-60, 38e minute), dans un quatrième quart-temps délirant (24-4 ; 89-63, score final), au cœur d’une salle qui a vibré comme jamais au cours de sa jeune histoire (inaugurée en janvier 2014). La délivrance absolue après 30 minutes d’angoisse, de sifflets et de tensions, lors d’un match haché par les coups de sifflets et rendu quasiment interminable (plus de 2h10 de jeu), avant d’être conclu comme un symbole par Maxime Courby, l’homme des deux flèches lointaines décisives (75-60, 35e minute).

En finale, le choc des cultures

Plus que quiconque, lui sait ce que représente une finale de Coupe d’Europe à Bourg-en-Bresse. Arrivé dans la petite préfecture de l’Ain (40 000 habitants) en 2015, à un moment où le club était traumatisé par sa relégation en Pro B, le capitaine a été le témoin privilégié d’une évolution modèle, aux antipodes de la météore monégasque qui est parvenue au même stade en 2021 grâce à des fonds illimités. Le modèle de la JL Bourg, certainement le club le mieux géré de France, aura été celui de la patience, de la rigueur et de la compétence, avec un projet lancé par le président Julien Desbottes lorsque la Jeu végétait dans le milieu de tableau de la Pro B. La semaine prochaine, ce sera un autre choc des cultures, face à l’OVNI Paris Basketball, issu des cendres de Hyères-Toulon en 2018. Mais ce sera surtout une fête incroyable pour le basket français, avec deux représentants de Betclic ÉLITE en finale européenne. Pour qui se souvient des innombrables flops continentaux des clubs tricolores au début des années 2010, il y a de quoi halluciner devant cette affiche inédite. Surtout au vu d’un protagoniste nommé Bourg-en-Bresse, à deux longueurs de devenir champion d’Europe…