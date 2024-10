Les Français des Hornets décisifs : Tidjane Salaün brille !

Décomplexé par sa première sortie réussie sous le maillot de Charlotte, Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) a enchaîné la nuit dernière contre Miami. Resté muet lors de toute la première mi-temps, le plus jeune joueur de NBA est sorti de sa boîte après la pause.

Et quelle explosion ! En toute fin de troisième quart-temps, l’ancien ailier de Cholet Basket a enquillé 10 points, dont trois tirs à longue distance, pour creuser l’écart (de 73-72 à 89-81). Au final, le 6e choix de la Draft termine avec 15 points à 5/9, 8 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception en 29 minutes.

Surtout, tout comme son compatriote Moussa Diabaté (4 points à 1/2, 10 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre et 1 interception), signé en two-way contract par Charlotte, Tidjane Salaün a été clutch. Avec un gros shoot en sortie d’écran à six mètres, c’est lui qui a redonné l’avantage aux Hornets à l’entame de la dernière minute (107-106). Puis le pivot parisien a pris le relais : à 13 secondes du buzzer final, alors que Josh Christopher avait le ballon de l’égalisation entre les mains (110-108), l’ancien intérieur des Clippers a déployé son immense envergure pour renvoyer le ballon, avant d’assurer le dernier lancer-franc (111-108, score final).

GAME-CLINCHING BLOCK 💪

Moussa Diabaté gets UP for the rejection to help the @hornets secure the win! pic.twitter.com/EA4HUTsSK2

— NBA (@NBA) October 9, 2024