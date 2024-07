Les Charlotte Hornets donnent une nouvelle chance à Moussa Diabaté

Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) va découvrir un nouvel univers. Aux Los Angeles Clippers depuis sa Draft en n°43 en 2022, l’ancien de Michigan avait été couvé par son équipe, avec deux two-way contracts consécutifs. Mais sans jamais décrocher un contrat garanti, ni même une chance réelle de faire ses preuves pour l’obtenir. Tyronn Lue n’a jamais vraiment voulu l’utiliser dans sa rotation, si ce n’est lors de très courtes séquences (22 matchs à 9 minutes de moyenne en 2022/23, 11 matchs à 6 minutes en 2023/24). Même lorsque les blessures s’accumulaient au poste 5, le coach champion en 2016 avec les Cavs préférait jouer en small ball plutôt que de faire jouer l’intérieur français. Et ce malgré les qualités athlétiques et défensives de ce dernier, capable de s’intégrer dans beaucoup de cinq grâce à sa mobilité.

Il a donc passé la majeure partie de ses deux saisons aux Clippers avec l’équipe de G-League, où il s’est montré comme l’un des meilleurs défenseurs de l’antichambre de la NBA en dépassant les 16 points et 11 rebonds de moyenne. Mais cela n’a rien changé à son sort. Étant donné la prolongation de Tyronn Lue au coaching au printemps, cette situation ne pouvait pas durer une troisième saison. Diabaté a bien joué la Summer League avec les Clippers, mais ce sera sa dernière compétition avec ce maillot.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le Parisien a signé un two-way contract pour la saison 2024/25 avec les… Charlotte Hornets. Il va donc traverser les États-Unis pour rejoindre le rookie Tidjane Salaün, avec qui il pourra partager son expérience. Le dernier two-way contrat français en Caroline du Nord, Théo Maledon, avait été coupé après quelques semaines décevantes. À charge de Diabaté de faire mieux. Un nouvel environnement de jeu, un nouveau coach et une potentielle nouvelle utilisation est peut-être ce qui lui fallait pour véritablement lancer sa carrière en NBA. Les Hornets sont justement assez limités au poste de pivot (Mark Williams, Nick Richards et le vétéran Taj Gibson, dont le contrat n’est que partiellement garanti).

Free agent F/C Moussa Diabate has agreed on a two-way deal with the Charlotte Hornets, sources tell ESPN. Diabate — the 43rd pick in the 2022 NBA Draft out of Michigan — played 33 games for the Clippers in the past two seasons. pic.twitter.com/Gt8le1YruX

