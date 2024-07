Maledon, Rupert et Diabaté terminent bien la Summer League

La finale de la Summer League 2024 de Las Vegas opposera Memphis à Miami. Les Grizzlies ont battu les Los Angeles Clippers d’un point (99-98) en demi-finales. Et pourtant, Moussa Diabaté a réalisé un bon match. L’intérieur français a cumulé 16 points à 7/10 aux tirs, 6 rebonds et 2 interceptions en 26 minutes. Toutefois, une faute de sa part a permis à Memphis de prendre l’avantage à 1 minute de la fin. Scotty Pippen Jr. a donné la victoire aux Grizzlies sur un 2+1.

🇫🇷 Moussa Diabaté face aux Grizzlies 16 POINTS

6 REBONDS

2 INTERCEPTIONS #NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/j3vM7O2DK3 — NBA France (@NBAFRANCE) July 22, 2024

Dans l’autre demi-finale, Neal Sako n’est pas entré pour Miami et le Heat a battu Golden State 102 à 99. Le futur pivot de l’ASVEL est donc le dernier Français encore en piste.

Toutefois, plusieurs Français ont pris part à des ultimes rencontres ce dimanche. Titulaire contre Minnesota, Théo Maledon s’est encore mis en valeur avec 18 points à 4/8 aux tirs (dont 2/4 à 3-points), 8/8 aux lancers francs, 2 rebonds, 8 passes décisives, 2 interceptions et 4 balles perdues en 32 minutes. Mais le Magic a perdu 115 à 100.

THEO MALEDON 🇫🇷 18 POINTTS

8 PASSES

2 REB / 2 STL

8-8 FT #NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/QZNvo3GhTP — NBA France (@NBAFRANCE) July 22, 2024

Rayan Rupert a lui gagné avec Portland. Le futur sophomore des Trail Blazers s’est montré plus adroit que précédemment (15 points à 6/12, dont 2/5 à 3-points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 31 minutes) et son équipe a gagné 105 à 95 contre Houston.

🇫🇷 Rayan Rupert face aux Rockets 15 POINTS

4 REB / 2 AST / 2 STL / 1 BLK Les @trailblazers l'emportent 105-95 pic.twitter.com/ft6v9vH6ji — NBA France (@NBAFRANCE) July 22, 2024

Enfin, Killian Tillie a terminé avec le meilleur +/- des membres du cinq majeur des Boston Celtics lors de la courte défaite face aux Sixers de Philadelphie. Le poste 4 a marqué 7 points à 3/5 en plus de prendre 6 rebonds en moins de 21 minutes. Il espère maintenant décrocher un contrat.

Le match de Killian Tillie face aux 76ers 7 POINTS

6 REBONDS

1 AST / 1 STL #NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/gtFUq2W4Rc — NBA France (@NBAFRANCE) July 22, 2024

Quant à Tidjane Salaun, il est resté sur le banc lors de la victoire de Charlotte face à Brooklyn (97-90).