Moussa Diabaté et Neal Sako seuls français qualifiés en playoffs de Summer League

La phase de groupe de la Summer League NBA 2024 est terminée. Quatre équipes invaincues se sont qualifiées pour les playoffs (Clippers, Heat, Warriors, Grizzlies), avec deux joueurs français dans les rangs de ces dernières. Les quatorze autres jouent un match de « loser bracket » avec les 26 équipes restantes. Sauf ceux pour qui la Summer League est déjà terminée (urgence familiale pour Nadir Hifi, blessure au quadriceps pour Zaccharie Risacher). Et les autres qui sont simplement reposés, comme Alexandre Sarr.

Moussa Diabaté et Neal Sako en quête du titre

Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) est un des artisans du succès des Los Anegles Clippers sur cette Summer League. Il est le meilleur rebondeur et troisième meilleur scoreur de l’équipe. Pour sa troisième Summer League, ses statistiques moyennes sont de 11,2 points à 62,1% de réussite aux tirs, 7,8 rebonds et 1,2 passe décisive en 23 minutes. Il ne domine pas offensivement comme il le faisait en G-League l’année dernière, mais sa dureté défensive rend bien des services aux Clippers. Et son match à 21 points et 8 rebonds reste la meilleure performance d’un joueur français sur cette compétition.

Pourtant, l’ancien ailier-fort de Michigan n’a toujours pas de contrat pour la saison prochaine. Agent libre restreint, il est cependant un candidat au poste de troisième pivot des Clippers. Il reste une place garantie dans l’effectif, ainsi que deux contrats two-way.

🇫🇷 Moussa Diabaté cette nuit ! 21 POINTS (9-13 FG)

8 REBONDS

3 PASSES Victoire 112-97 @LAClippers x #NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/oa3YPVvJoE — NBA France (@NBAFRANCE) July 17, 2024

Quant à Neal Sako (2,10 m, 24 ans), son rôle est beaucoup plus restreint du côté du Miami Heat. S’il jouait une quinzaine de minutes de moyenne lors de la Summer League de Californie, il a été rétrogradé dans la rotation à Las Vegas. Il n’a joué qu’une seule des quatre rencontres de son équipe, dans une large victoire contre le Thunder d’Oklahoma City.

Sur les trois matchs qu’il a disputés entre les deux Summer League, l’ancien de Cholet compile 2,7 points à 36,4% de réussite aux tirs et 6,3 rebonds en 14 minutes de moyenne. Il avait un rôle d’ancre défensive dans la raquette en sortie de banc, mais pas suffisamment impactant pour que le staff le retienne dans la rotation définitive. Le futur joueur de l’ASVEL n’a donc pas joué les deux derniers matchs du Heat, et son temps de jeu en playoffs est incertain.

Les playoffs débutent par les demi-finales ce dimanche 21 juillet soir. Les Los Angeles Clippers de Diabaté ouvriront le bal contre les Memphis Grizzlies à 20h (heure française). Puis seront suivis par le Miami Heat de Sako contre les Golden State Warriors à 22h. Les deux équipes gagnantes s’affronteront en finale ce lundi 22 juillet afin de succéder aux Cleveland Cavaliers, derniers vainqueurs en 2023. Tout se jouera en un match gagnant.