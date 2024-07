Killian Tillie et Pacôme Dadiet se montrent en Summer League, Zaccharie Risacher toujours blessé

Le duel franco-français entre Melvin Ajinça et Killian Tillie, très labellisé raquette de l’incroyable génération 1988 (entre le cousin d’Alexis et le frère de Kim), a tourné à l’avantage du premier cité. Sans que cela ne desserve les intérêts de l’ASVEL, qui espère bien récupérer l’ancien axonais après sa Summer League. Alors que Dallas l’a emporté 101-90, le 51e choix de la Draft a connu un nouveau soir sans en terme d’adresse (7 points à 3/9, 1 rebond, 1 passe décisive et 1 interception en 21 minutes), comme depuis le début de son interlude à Vegas (8,3 points de moyenne à 33% en 4 matchs). En face, l’intérieur azuréen a continué de rassurer après plus de deux ans sans jouer (12 points à 5/10, 4 rebonds, 1 interception et 1 contre en 21 minutes).

Votre dose de Melvin Ajinça pour commencer le week-end !! 🇫🇷 LET'S G☀️ pic.twitter.com/CY3TXlbBcr — NBA France (@NBAFRANCE) July 20, 2024

KILLIAN TILLIE REJECTION ⛔️ pic.twitter.com/gSlRpPIbLy — NBA France (@NBAFRANCE) July 20, 2024

L’ASVEL n’a pas non plus à craindre une blessure pour son futur pivot, Neal Sako. Alors que Miami était en démonstration contre Toronto (109-73), l’ancien choletais a été le seul joueur de la rencontre cloué au banc malgré l’écart final. Sa Summer League devrait ainsi s’arrêter à trois matchs disputés.

L’autre opposition entre tricolore n’a pas donné lieu à de grosses performances. D’un côté, un Rayan Rupert qui a symbolisé les difficultés offensives de Portland (vaincu 68-84) avec 7 points à 3/15, dont 0/9 à 3-points, 4 rebonds et 6 passes décisives en 30 minutes. De l’autre, un Tidjane Salaün resté sobre, quoiqu’aussi maladroit : 7 points à 4/11 et 4 rebonds en 25 minutes.

Après un soir sans (2 points à 1/4 contre Sacramento), Pacôme Dadiet s’est bien rattrapé. Le rookie de New York a parfaitement contribué à la courte victoire des Knicks (91-90 contre Detroit) en cumulant 12 points à 4/8 et 5 rebonds en 26 minutes, plus gros temps de jeu de son équipe.

Tyler Kolek with a laser of a dime to Pacome Dadiet pic.twitter.com/t6ZMDCr2Y0 — Kristian Winfield (@Krisplashed) July 19, 2024

Toujours fanny avec les Bucks, Hugo Besson n’a pas spécialement tiré son épingle du jeu face à Phoenix (90-115) : 5 points à 1/4, 2 rebonds, 4 passes décisives et 3 balles perdues en 18 minutes. De même pour Sidy Cissoko, récemment encensé par Gregg Popovich, mais complètement hors-sujet contre Philadelphie (2 points à 0/8, 5 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception en 29 minutes). Comme dit par le coach champion olympique en titre, l’adresse reste le premier chantier de l’arrière tricolore…

Blessé au quadriceps, Zaccharie Risacher a manqué son deuxième match consécutif, ne pouvant pas s’opposer une première fois à Matas Buzelis (11 points à 4/17), le rookie lituanien des Chicago Bulls qui l’a fréquemment provoqué ces derniers mois. Mais le récent n°1 de la Draft a reçu les éloges de son coéquipier, Trae Young. « Il a énormément de potentiel. Il peut devenir un joueur spécial, il a un avenir brillant devant lui », a tweeté la star des Hawks.