Un double-double express pour Salaün en Summer League, Diabaté brille, Cissoko encensé par Popovich

Aux portes de l’effectif des Clippers depuis deux saisons, Moussa Diabaté profite de sa troisième Summer League pour se montrer. L’intérieur californien a signé la meilleure performance française de la Summer League en cumulant 21 points à 9/13, 8 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception en 27 minutes contre Milwaukee (112-97). En face, après une première sortie ratée face aux Cavs (8 points à 1/5), Hugo Besson a fait mieux. Le 58e choix de la Draft 2022 a terminé avec 12 points à 3/10, 1 rebond, 3 passes décisives et 2 interceptions en 19 minutes. Mais avec le pire +/- des Bucks (-20).

Alors que son temps de jeu reste limité en raison d’une petite alerte au genou début juillet, Tidjane Salaün a vécu son premier grand moment avec les Charlotte Hornets. En seulement 19 minutes, le 6e choix de la Draft a eu le temps de compiler un double-double face à Denver (80-66) : 10 points à 4/8 et 10 rebonds. Particulièrement encourageant pour la suite.

Tidjane Salaun had an efficient 10 points & 10 boards in just 18 minutes tonight. Hit his first three of Summer League too.

He just plays with an extremely high motor and is physical when attacking the rim, with a lot of similarities to an early Giannis. The shot is there too… pic.twitter.com/2y2V2pz0Sl

— HornetsMuse (@hornetsmuse_) July 17, 2024