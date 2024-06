L’ASVEL officialise l’arrivée de Neal Sako

Comme annoncé, Neal Sako va découvrir l’EuroLeague à l’ASVEL. Le club rhodanien a officialisé sa signature jusqu’au 30 juin 2026.

🆕🇫🇷 Neal Sako sera villeurbannais pour les deux prochaines saisons ! 🫡 Pivot dominant des parquets de Betclic Elite, formé à Paris-Levallois et 5ème meilleure évaluation (17,7) du championnat l'année dernière avec @CB_officiel, Neal occupera la raquette de LDLC ASVEL jusqu'en… pic.twitter.com/8NlVMt0lFC — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 20, 2024

Après avoir commencé le basketball à 16 ans, le pivot a intégré le centre de formation du Paris-Levallois deux ans plus tard. Depuis, cet ancien tennisman n’a cessé de progresser. Après s’être émancipé au Champagne Basket, il a continué à s’affirmer à haut-niveau à Cholet, en cumulant les matches de championnat de France et de Coupe d’Europe. En 2023-2024, il tournait ainsi à 11,6 points à 69,8% de réussite aux tirs, 7,8 rebonds et 1,5 passe décisive en 25 minutes sur 54 matches toutes compétitions confondues. La prochaine étape était pour lui de découvrir l’EuroLeague, et elle sera franchie à l’ASVEL.

« Je suis très heureux que Neal nous rejoigne, a commenté son futur coach Pierric Poupet. Il progresse chaque année et franchit progressivement les étapes, notamment grâce à sa grande éthique de travail. C’est un intérieur vertical et mobile, qui nous sera précieux défensivement ; il nous aidera par son professionnalisme et sa volonté de progresser au quotidien. »

Neal Sako est la première recrue de l’intersaison 2024 de l’ASVEL.