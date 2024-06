L’ASVEL tient sa première recrue avec le jeune pivot Neal Sako !

La première recrue de l’intersaison 2024 de l’ASVEL devrait être Neal Sako (2,10 m, 24 ans). En effet, selon nos informations, le jeune pivot de 25 ans devrait rejoindre le club villeurbannais, et ainsi faire sa grande découverte de l’EuroLeague dans le Rhône.

Actuellement aux États-Unis pour réaliser des mini-camps avec Phoenix et Portland en prévision de la Summer League #NBA, Neal Sako va continuer sa carrière à l'ASVEL et découvrir l'EuroLeague la saison prochaine. — Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) June 16, 2024

L’un des meilleurs pivots du championnat de France

Présent aux États-Unis afin de s’entraîner avec Portland et Phoenix en vue de participer à la Summer League, Neal Sako va donc logiquement poursuivre sa carrière vers la crème des compétitions européennes. Arrivé à Boulogne-Levallois en 2016 à l’âge de 18 ans, il a pu y faire ses premiers pas professionnels et européens avec l’EuroCup. Le longiligne pivot a ensuite quitté l’Île-de-France en 2021 pour prendre définitivement son envol.

Ces trois dernières saisons lui ont permis de peu à peu s’affirmer comme l’un des meilleurs pivots de l’élite, d’abord à Champagne Basket (2021-2022), puis à Cholet. Fort défenseur de par sa dissuasion près du cercle et une mobilité intéressante pour sa taille (2,10 m), le natif des Yvelines a encore passé un cap cette saison dans les Mauges (11,6 points à 69,8% de réussite aux tirs, 7,8 rebonds et 1,5 passe décisive en 25 minutes sur 54 matches toutes compétitions confondues). Son impact dans le jeu choletais a été essentiel, que ce soit en Betclic ELITE ou en Ligue des Champions. Il devra cependant impérativement améliorer son adresse aux lancers francs (56 et 59% ces deux dernières saisons à CB).

Moins de 10 ans de basket mais déjà en EuroLeague

Courtisé par plusieurs écuries européennes comme Valence, Neal Sako a donc fait le choix de rester dans l’Hexagone. Celui qui a commencé le basket sur le tard, à 16 ans du côté du Chesnay Versailles Basket, aura ainsi la possibilité de s’exprimer dans les hauteurs du championnat de France, tout en jouant ses premiers matchs en EuroLeague.

Retrouvez le tableau de tous les transferts et les dernières rumeurs de Betclic Elite sur ce lien.