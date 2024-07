La liste des 16 Français inscrits à la Summer League de Las Vegas

Alors que les Summer Leagues de Californie (6-10 juillet) et de Salt Lake City (8-10 juillet) sont terminées, la “grande” Summer League – celle de Las Vegas – va débuter ce vendredi 12 juillet au soir. Cette fois, ce sont les 30 équipes NBA qui seront de la partie. Chacune d’entre elles jouera au moins cinq matchs entre le 12 et le 22 juillet. Cette compétition estivale permet surtout aux franchises d’observer des jeunes joueurs et de déterminer lesquels pourront faire partie de leur rotation NBA pendant la saison prochaine. Y compris leurs rookies. Seize joueurs français sont inscrits dans ce dernier grand rassemblement de la NBA avant le long été et la reprise en octobre. Avec des objectifs plus ou moins importants pour chacun.

La liste des 16 français inscrits (classés par année de Draft) 2024 Zaccharie Risacher (Hawks) Alexandre Sarr (Wizards) Tidjane Salaün (Hornets) Pacôme Dadiet (Knicks) Melvin Ajinça (Mavericks) Armel Traoré (Lakers) Mohamed Diarra (Lakers) 2023

Rayan Rupert (Blazers)

Sidy Cissoko (Spurs) Nadir Hifi (Timberwolves) 2022

Ousmane Dieng (Thunder)

Moussa Diabaté (Clippers)

Hugo Besson (Bucks)

2021

Killian Tillie (Celtics) 2020

Théo Maledon (Magic) Neal Sako (Heat)

Dufeal et Pons pas de la partie



Parmi les joueurs qui disputaient les Summer Leagues précédentes, Lucas Dufeal et Yves Pons, peu convaincants, ont été écartés de l’effectif final des Sacramento Kings. Tidjane Salaün et Sidy Cissoko – dont la présence était un temps en question à cause de légères blessures – seront finalement de la partie. Sur les 16 joueurs officiellement inscrits, la moitié (8) sont sous contrat NBA pour la saison prochaine (Risacher, Sarr, Salaün, Dadiet, Traoré (two-way), Rupert, Cissoko et Dieng). Les 8 autres vont devoir faire leurs preuves durant ces dix jours pour aller chercher un contrat. Ou tout simplement marquer des points pour l’été prochain ou les suivants. Théo Maledon ouvrira le bal avec le Magic contre les Cavaliers à 22h (heure française), suivi de près par les Timberwolves de Nadir Hifi face aux Pelicans à 23h. Tous les matchs seront diffusés sur le League Pass NBA, et certains sur beIN Sports.

Le programme complet de la Summer League de Las Vegas est disponible en cliquant ici