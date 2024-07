Neal Sako poursuit son ascension et va disputer sa première Summer League avec Miami

Un nouveau Français va jouer la Summer League NBA cet été. Alors que les effectifs complets des franchises pour cette ligue d’été commencent à être publiés, celui du Miami Heat réserve une surprise aux fans de basket français : Neal Sako (2,10 m, 25 ans).

L’intérieur de Cholet va disputer la première Summer League de sa carrière à bientôt 26 ans. Il est le seul joueur qui jouait en Europe parmi les 14 joueurs alignés par la franchise floridienne, au milieu de purs produits du système universitaire américain. Il est pour l’instant le neuvième « rookie » tricolore inscrit en Summer League, après les huit candidats à la Draft 2024.

Des Espoirs des Metropolitans 92 à Cholet

Sako poursuit ainsi son irrémédiable ascension. Formé de 2016 à 2021 aux Metropolitans 92, le natif des Yvelines avait pris son envol à Châlons-Reims en 2021-2022, où il avait dépassé les 10 points de moyenne en Betclic Élite. Avant de signer à Cholet, où les deux dernières saisons lui ont réellement fait passer un cap. En 2023/24, il a été élu MVP du mois d’octobre en Betclic Élite, et a fait partie des 15 finalistes pour le titre de MVP de la saison. Ce grâce à plusieurs double-doubles et matchs au-dessus des 20 points, tout en gardant une présence défensive déterminante. Il a été le joueur le plus régulier de l’effectif de Laurent Vila cette saison. Et le plus fiable, puisqu’il n’a pas manqué le moindre match de championnat. Ses statistiques (11,6 points à 69,8% de réussite aux tirs, 7,8 rebonds et 1,5 passe décisive en 25 minutes sur 54 matches toutes compétitions confondues) furent les meilleures de sa carrière. Il est en train de devenir un des tauliers du championnat.

Sept matchs au programme en Summer League

Cette première expérience outre-atlantique est la juste continuité pour Neal Sako. Encore plus avec le Heat, une équipe à la mentalité guerrière où le pivot français se fondra dans la masse. L’équipe ne sera pas coachée par Erik Spoelstra mais par son assistant en charge du développement des joueurs, Dan Bisaccio. La compétition va débuter dès le 6 juillet pour Miami à la Summer League de San Francisco. Avant de se déplacer trois jours plus tard à Las Vegas pour la compétition principale. Sept matchs sont prévus en tout, durant lesquels Sako va tenter de faire forte impression, même si la plupart des contrats de l’équipe pour la saison prochaine sont pourvus, y compris les trois two-way. L’avenir de Sako est de toute façon déjà assuré. Il a en effet signé pour deux saisons à l’ASVEL, avec qui il va découvrir l’EuroLeague. Une étape de plus dans sa carrière.