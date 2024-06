Lucas Dufeal jouera la Summer League avec Sacramento

C’est officiel : les huit candidats français à la Draft NBA 2024 vont jouer la Summer League dans quelques jours. Alors que cinq d’entre eux ont été draftés (Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Tidjane Salaün, Pacôme Dadiet et Melvin Ajinça) et qu’un sixième a obtenu un two-way contract avec les Lakers (Armel Traoré); les deux derniers noms se sont ajoutés à la fête après la Draft. Après Mohamed Diarra avec les Lakers, c’est Lucas Dufeal (2,04 m, 21 ans) qui a été recruté par les Sacramento Kings en vue de la ligue estivale, selon les informations de Jon Chepkevic de Draft Express.

Son choix surprenant de laisser son nom à la Draft cette année pourrait finalement payer. L’ailier martiniquais avait effectué un workout avec la franchise californienne pendant son processus pré-draft. S’ils ne l’ont pas drafté (leur pick n°45 a été transféré à Toronto dans le cadre d’un transfert), ces derniers ont donc apprécié son profil et mis son nom de côté.

Pendant cette Summer League, Dufeal va devoir saison son opportunité. Il devra faire forte impression auprès du staff pour s’attirer leurs faveurs en vue d’un éventuel contrat. Et notamment auprès de Julien Zoa, tout juste intégré au staff de la Summer League en tant qu’assistant coach. En tant qu’équipe hôte, les Kings ouvriront le bal de la California Summer League de Sacramento le 6 juillet face aux… Lakers de Mohamed Diarra et Armel Traoré. Cette compétition de quatre jours est un avant-goût de la « grande » Summer League de Las Vegas. Celle-ci aura lieu après et durera dix jours. Les effectifs définitifs pour cette dernière n’ont pas encore été définis. Pour l’instant, il n’est pas précisé si Dufeal y sera intégré. L’ailier-fort de Cholet était prêté à Vichy en Pro B cette saison, où il a montré son côté athlétique, sa mobilité et sa protection d’arceau. La JA avait annoncé au début du mois qu’il honorerait la deuxième année de son prêt avec le club la saison prochaine.

Vichy’s Lucas Dufeal has agreed to join the Sacramento Kings for the California Classic Summer League, I’m told.

The 6’8” Martinican forward brings an enticing combination of length, fluid mobility, athletic pop (42 dunks), rim-protection (10+ BLK%), and quick playmaking reads.

— Jon Chepkevich (@JonChep) June 29, 2024