Moussa Diabaté signe son record de points au niveau professionnel

Moussa Diabaté a battu son record de points au niveau professionnel ce lundi 4 mars. Dans la victoire des Ontario Clippers contre les Iowa Wolves (130-103), l’intérieur français a cumulé 30 points à 14/20 aux tirs, 14 rebonds (dont 6 offensifs) et 3 interceptions en 28 minutes.

Arrêté tout le mois de janvier à cause d’une fracture au niveau de la main, Moussa Diabaté est revenu à la compétition début février. Depuis, le Parisien a effectué un bref retour avec les Los Angeles Clippers en NBA. Il s’illustre essentiellement en G-League avec Ontario, le 12e de la conférence Ouest qui aspire à revenir dans le Top 6 d’ici fin mars et la fin de la saison régulière. Les Clippers (11 victoires et 13 défaites) ont encore 10 matches à disputer. Le sixième, Austin (12 victoires et 10 défaites), reste à leur portée.

Avant cette rencontre, Moussa Diabaté avait établi son record de points à 28, le 15 novembre 2022 contre les Stockton Kings.