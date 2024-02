Moussa Diabaté de retour en compétition

Moussa Diabaté (2,06 m, 21 ans) a repris la compétition ce mercredi 7 février. Devant les 726 spectateurs de la Citizens Business Bank Arena, l’intérieur français a rejoué après un mois d’arrêt du à une fracture d’un os métacarpien.

Déjà utilisé 24 minutes en sortie de banc, l’intérieur français a cumulé 11 points à 5/8 aux tirs (dont 0/1 à 3-points), 9 rebonds (dont 5 offensifs), 4 passes décisives et 2 balles perdues. Son équipe, les Ontario Clippers (11e de la conférence Ouest avec 8 victoires et 9 défaites), ont gagné 110-103 contre la G-League Ignite, dernier de la conférence Ouest avec 18 défaites en 19 matches. Cette équipe notamment composée de prospects NBA dispose aussi dans son effectif d’anciens joueurs de Betclic ÉLITE, à savoir John Jenkins (30 points à 11/16, 4 rebonds et 7 passes décisives), Gabe York (7 points à 3/8, 6 rebonds et 4 passes décisives en 31 minutes) ou encore Norris Cole (6 points à 2/3 et 4 passes décisives en 15 minutes) et Michael Frazier (5 points à 2/5 et 2 rebonds en 21 minutes).

Si les Ontario Clippers venaient à rater les playoffs, Moussa Diabaté pourrait terminer sa deuxième saison professionnelle dès la fin de la saison régulière, le 30 mars. En effet, les Los Angeles Clippers sont excellents depuis plusieurs semaines. Après un mauvais début de saison, la franchise du trio Harden – George – Leonard a bien remonté la pente, au point de compter 34 victoires en 50 matches. Derrière Ivica Zubac et Daniel Theis à l’intérieur, il ne reste que de place pour bénéficier de quelques minutes d’expression en NBA.