Les Français joueurs phares du duel entre le Real Madrid et la Virtus Bologne

En Italie, ce vendredi soir, les Français ont pris les choses en main lors du duel entre le Real Madrid et la Virtus Bologne. Après trois défaites consécutives, les Madrilènes ont enfin retrouvé la victoire (74-89) grâce notamment à leur duo français Yabusele – Poirier.

Le Real Madrid déjà qualifié pour les playoffs

Surtout, ce succès permet à la Maison Blanche d’être déjà assurée de disputer les playoffs, le tout à cinq matches du terme de la saison régulière. Titulaire d’une outrageuse domination cette saison sur la scène européenne, le Real Madrid n’a perdu qu’à six reprises en 29 matchs pour le moment. Et ce vendredi soir, son entraîneur Chus Mateo a pu compter sur sa paire d’intérieurs français à la redoutable efficacité. En effet, Guerschon Yabusele a terminé meilleur marqueur de la partie avec 15 points à 6/7 aux tirs, ajoutant également 7 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions. À ses côtés, Vincent Poirier a également été dans ce même registre de propreté, avec 14 points à 5/6 aux tirs et 8 rebonds dont 5 offensifs. À noter que Fabien Causeur n’était pas présent sur la feuille de match pour cette rencontre.

En face, le contingent français n’était pas en reste, mais l’arrière Isaïa Cordinier n’a pu empêcher le Real Madrid de dominer la partie. L’ancien joueur du championnat de France a été le joueur le plus responsabilisé de son équipe (26 minutes de jeu) pour en finir le meilleur marqueur avec 12 points à 5/11 aux tirs, 8 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception. Après avoir longtemps été présent dans le top 6, la Virtus Bologne est en perte de vitesse sur ces dernières semaines (deux victoires lors des sept derniers matchs). L’équipe de Luca Banchi se retrouve pour le moment dans la zone du play-in (7e).