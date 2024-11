« Les joueurs ont compris ce que je demandais » – Spanoulis après sa première victoire avec Monaco

L’AS Monaco a parfaitement débuté sa nouvelle ère avec Vassilis Spanoulis à sa tête comme entraîneur. Quelques jours seulement après l’arrivée du technicien grec, venant remplacer Sasa Obradovic, le club de la Principauté a décroché une victoire de prestige chez le champion en titre, le Panathinaïkos (88-91).

Porté par un grand Alpha Diallo (24 points) et une belle envie collective, Monaco a su faire la différence en fin de match grâce à un Jordan Loyd décisif. En conférence de presse, le technicien monégasque Vassilis Spanoulis est revenu sur la victoire des siens et ses premières impressions en tant que coach d’EuroLeague.

« J’ai essayé de changer la mentalité et la façon de penser des joueurs. En termes de talent, on le sait tous, je le vois aussi, il y en a beaucoup. Nous avons des joueurs qui sont incroyables en un-contre-un. Mais comme ça, tu ne peux pas jouer. Ce n’est pas du tennis, c’est un sport d’équipe. Bien sûr, il faut de tels leaders pour clôturer les matches et je suis très heureux de les avoir. On a beaucoup de travail à faire en défense, j’ai fait de nouveaux plays, on s’est trompés parfois, ce n’était pas facile. Mais c’est ainsi que nous voulons réaliser quelque chose de bien. »