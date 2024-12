Les ressources insoupçonnées de Paris : nouvelle victoire contre Monaco !

Le Paris Basketball refuse de perdre. La meilleure équipe actuelle d’Europe a pourtant frôlé la défaite ce dimanche 8 décembre à l’occasion de la réception du champion de France, l’AS Monaco. Mais encore une fois, le club de la capitale a fait usage de toutes les ressources de son effectif, en effaçant un retard de 19 points pour finalement s’imposer en prolongation (111-104, a.p.).

LE CHOC AU SOMMET POUR @ParisBasketball 😤 Gros comeback des hommes de Tiago Splitter dans un match qui a tenu toutes ses promesses 🤩 ⭐ T.J. Shorts | 18 PTS, 11 AST

⭐ Tyson Ward | 22 PTS, 6 REB

⭐ Nadir Hifi | 26 PTS, 4/8 à 3pts

⭐ Elie Okobo | 27 PTS#BetclicELITE pic.twitter.com/J7wzcNAFHt — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) December 8, 2024

En deux jours, Monaco et l’Olympiakos en trophées de chasse

Peu importe la compétition, Paris gagne. Peu importe l’adversaire, Paris l’emporte. Peu importe le rôle joué dans la rencontre, Paris finit toujours vainqueur. Depuis 14 matchs, c’est la même rengaine pour le Paris Basketball. Pourtant, ce dernier ne cesse d’impressionner et de nous dépourvoir de superlatifs.

Chez l’Olympiakos, deux jours auparavant, Paris s’est imposé au Stade de la Paix et de l’Amitié malgré une avance de 20 points dilapidée. Ce dimanche, à l’Adidas Arena, c’est cette fois Paris qui a comblé un sérieux retard, de 19 points au maximum (43-62, 25′), pour arracher une prolongation. Et même l’adresse folle de Monaco pour commencer la période supplémentaire (3/3 à 3-points, 16/40 sur le match) n’a pas eu raison de Parisiens jamais résignés, qui l’ont finalement emporté avec 9 points de Nadir Hifi (26 points dont 12/13 aux LFs) dans les cinq dernières minutes.

Un Paris « fatigué » mais avec « du caractère »

« On sait qu’on est fatigué mais on a montré beaucoup de caractère », saluait justement l’homme du money-time au micro de DAZN, qui s’est livré un joli duel avec Jordan Loyd (19 points dont 4/9 à 3-points) en fin de match. Une forme de résilience au Paris Basketball incarné par l’autre MVP parisien de la soirée, Tyson Ward (22 points pour 25 d’évaluation) : « On n’abandonne jamais. On a trouvé notre énergie en seconde période ». Ce que demandait juste Yakuba Ouattara en rentrant aux vestiaires à la mi-temps, pas satisfait de la combativité des siens, l’habituelle marque de fabrique parisienne depuis bientôt un an et demi. Ce revirement dans l’état d’esprit, ainsi que davantage d’adresse, ont permis au Paris Basketball de gratter son retard en seconde période.

Et Monaco a aussi laissé passer sa chance…

« On avait une chance de gagner. On la raté », avouait Elie Okobo, meilleur marqueur monégasque (27 points à 9/19 aux tirs). Il faut bien avouer que l’ASM s’est aussi tirée une balle dans le pied avec une faute antisportive (pied dans le cylindre du shooteur) très coûteuse de Jaron Blossomgame à 4 minutes de la fin alors que l’avantage monégasque était encore de +11. Derrière, trois lancers francs de Bandja Sy, puis un tir à 3-points avec la faute de Tyson Ward sur la possession suivante ont permis à Paris de totalement revenir dans le match (de 73-84 à 80-84). Et dans une fin de partie totalement folle, où les gros shoots ont pullulé, c’est l’équipe la plus en confiance et la plus agressive, Paris, qui a planté les banderilles finales.

Ainsi, après avoir déjà enlevé la première confrontation de la saison en EuroLeague, Paris a donc récidivé en Betclic ELITE. De quoi porter son total de victoires toutes compétitions confondues à 14. Et peut-être commencer à remettre tout doucement en question la suprématie monégasque des dernières années sur l’Hexagone ? Le reste de la saison, et surtout les playoffs, le diront…