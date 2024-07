Les sensations continuent sur la route des JO : les Philippines terrassent la Lettonie !

Alors que la victoire de la Nouvelle-Zélande contre la Croatie a déjà estomaqué le Pirée, les Philippines ont fait encore plus fort ! À Riga, alors qu’elle a été la déception de sa propre Coupe du Monde l’an dernier, la sélection asiatique s’est offert le scalp de la Lettonie (89-80), cendrillon de Manille en 2023 !

Un résultat qui concerne au premier chef les Bleus, qui retrouveront le vainqueur du TQO de Riga dans leur groupe à la fin du mois, en premier adversaire même. Après sa renversante 5e place de l’an dernier, la Lettonie était évidemment la favorite pour décrocher le seul billet décerné à la maison mais ce résultat prouve que la sélection de Luca Banchi n’est peut-être pas aussi souveraine que l’an dernier.

Face aux coéquipiers de l’ancien chalonnais Justin Brownlee (26 points à 8/20, 9 rebonds et 9 passes décisives), les Baltes ont même frôlé la correctionnelle. À la 27e minute, le score était de +26 en faveur des Gilas (74-48). Ce qui aurait enlevé à la Lettonie tout le bénéfice de leur large victoire de la veille face à la Géorgie (83-55) et l’aurait mis en grand danger d’élimination avant l’ultime duel entre les Philippines et la Géorgie jeudi. Une défaite de « seulement » 9 points permet donc de sauver les meubles : les coéquipiers de l’ex-strasbourgeois Rodions Kurucs devraient bien voir les demi-finales. Mais ils s’exposent désormais à une rencontre piégeuse contre le Brésil dès leur premier match éliminatoire…