Les Sixers de Yabusele tombent face à un Curry record, Gobert et Minnesota lâchent de peu contre Boston

Guerschon Yabusele et Rudy Gobert ont perdu, respectivement avec Philadelphie et Minnesota, alors que Ousmane Dieng a gagné son duel avec Nicolas Batum.

Yabusele : Une étincelle dans le naufrage des Sixers

Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a su apporter de l’énergie dans la lourde défaite des Sixers contre les Warriors (139-105). Entré en jeu lorsque son équipe peinait en attaque, il a inscrit 8 points dès le premier quart-temps et a terminé avec 13 points (4/6 aux tirs), 6 rebonds et 2 passes en 31 minutes. Malgré son impact et ses efforts pour maintenir son équipe à flot, les Sixers ont souffert face à l’adresse phénoménale de Stephen Curry, auteur d’un parfait 8/8 à 3-points.

Gobert : Un rôle discret dans une défaite frustrante des Wolves

Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) a vécu une soirée discrète lors de la courte défaite des Timberwolves contre les Celtics (118-115). Le pivot français a cumulé 6 points (3/5 aux tirs) et 7 rebonds en 28 minutes. Dans un match dominé par les tirs à 3-points (96 tentatives au total entre les deux équipes), son influence défensive habituelle n’a pas suffi à contrer l’adresse extérieure de Boston, emmenée par Jayson Tatum (33 points) et Derrick White (26 points).

Gobert n’a pas eu un rôle central dans l’attaque des Wolves, et son équipe a manqué de solutions dans les moments décisifs, notamment en fin de match lorsque le tir à 3-points d’Anthony Edwards pour l’égalisation est tombé court.

Dieng et OKC vainqueurs face aux Clippers de Batum



Sèchement battus à San Antonio pour terminer 2024, les Clippers de Los Angeles ont démarré 2025 avec une large défaite à Oklahoma City (116-98). Ousmane Dieng n’a joué que 3 minutes (pour 2 points à 1/1 et 1 interception) alors que Nicolas Batum est resté discret en sortie de banc du côté des Angelinos (0 point à 0/1, 2 rebonds et 1 passe décisive en 16 minutes).

Armel Traoré n’était lui pas sur la feuille de match lors de la victoire des Lakers face aux Portland Trail Blazers (114-106) de Rayan Rupert (DNP).