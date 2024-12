Les Timberwolves de Gobert dominent Dallas malgré une frayeur en fin de match

Les Minnesota Timberwolves ont renoué avec la victoire lors de leur Christmas Game face aux Dallas Mavericks (105-99), mettant fin à une série de trois défaites. Portés par un Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) efficace (14 pointsà 6/7 aux tirs et 10 rebonds en 39 minutes) et une solide prestation défensive, les Wolves ont su résister à un Kyrie Irving incandescent pour s’imposer dans une rencontre marquée par la blessure inquiétante de Luka Doncic (2,01 m, 25 ans).

Rudy Gobert was 4-for-5 in the first half and had 10 points and eight rebounds. He was a +14, and successfully defended in isolation on the perimeter multiple times, but this is going to likely go viral because this is the sports media consumption world we live in. https://t.co/UfM5Jttwhb

— Chris Hine (@ChristopherHine) December 25, 2024