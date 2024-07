L’Espagne fait le travail face à l’Angola et se qualifie pour les demi-finales du TQO

Les Espagnols ont souffert mais l’ont emporté face à l’Angola. Vainqueurs 89-81, les hommes de Sergio Scariolo assurent leur place en demi-finales de leur TQO, organisé à Valence.

Après leur large victoire face au Liban (104-59) mardi, l’Espagne a eu plus de mal cette fois. A seulement +3 à la pause (46-43), la Roja a accéléré dans le troisième quart-temps et distancé l’Angola. Sous l’impulsion du duo intérieur Willy Hernangomez (22 points et 10 rebonds pour 28 d’évaluation en 25 minutes) – Santiago Aldama (24 points et 8 rebonds pour 30 d’évaluation en 28 minutes), les locaux ont accéléré.



Les Bahamas finissent premiers du groupe B

L’Espagne dispose de deux jours de repos avant la demi-finale, ce samedi 6 juillet. Ils affronteront le deuxième du groupe B, une place qui se joue entre la Pologne, défait par les Bahamas (90-81), et la Finlande. Les deux sélections s’affrontent ce jeudi à 20h30. La deuxième place du groupe A se joue avant, à 17h30, entre l’Angola et le Liban. Dotés de plusieurs joueurs NBA (Buddy Hield, Eric Gordon, Deandre Ayton) mais aussi de Jaraun Burrows (joueur d’Andrézieux ces deux dernières saisons), les Bahamas disposent d’un gros potentiel.