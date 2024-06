L’Hapoël Tel-Aviv égalise en finale d’Israël, Jaylen Hoard essentiel

Il n’y a pas eu photo ce samedi 15 juin dans le match 2 de la finale des playoffs israéliens. L’Hapoël Tel-Aviv s’est imposé 85 à 67 face à son voisin du Maccabi Tel-Aviv, égalisant ainsi à une victoire partout.

Dans une ambiance de feu à la Shlomo Group Arena, les locaux ont vite pris les devants (29-17) pour faire la course en tête et s’imposer avec une belle marge. Si Xavier Munford a été l’homme du match (25 points à 6/11 à 3-points), l’international français Jaylen Hoard a également été essentiel. En sortie de banc, l’intérieur a été très efficace, terminant à 15 points à 5/7 aux tirs (1/1 à 3-points), 8 rebonds et 2 passes décisives pour 24 d’évaluation en 28 minutes.

Devant tout le long, l’Hapoël Tel-Aviv s’est régalé sur les 19 balles perdues du Maccabi Tel-Aviv (29 points !) mais aussi sur secondes chances (19 points). Le titre se départagera lors de la belle ce lundi à 21 heures à la Menorah Mivtachim Arena du Maccabi Tel-Aviv.