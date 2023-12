Limoges est parti doucement mais a fini fort à Nancy

Betclic ELITE - Après un début de match très diesel, le Limoges CSP a pris le dessus sur Nancy dans le 4e quart-temps pour s'imposer dans l'antre pourtant très bien gardée du SLUC (67-75).

Sans son pivot Simi Shittu (raisons personnelles) et son arrière et capitaine Nicolas Lang, le Limoges CSP a réalisé un gros finish à Gentilly pour parvenir à s’imposer contre Nancy (67-75).

Nancy vaincu pour la première fois à Gentilly cette saison

Pour ce match de milieu d’après-midi, le début de rencontre était plus que poussif. Tout spécialement du côté limougeaud, puisque le CSP n’a inscrit que 11 petits points dans le 1er quart-temps (18-11, 10′). Une première mi-temps que Nancy a dominé, avec un Tyren Johnson adroit en début de rencontre (21 points), mais sans parvenir à décramponner le Cercle Saint-Pierre. Sur des éclairs de Tyree Appleby (11 points et 8 passes décisives) et des flèches à 3-points de Danilo Nikolic (13 points et 6 rebonds), Limoges était au contact à la mi-temps (36-36, 20′).

Avec l’absence de son meneur Frank Mason III, Nancy s’est énormément appuyé sur son pivot Shevon Thompson (18 points et 9 rebonds). Dans le 3e quart-temps (53-54, 30′), Nancéiens et Limougeauds se sont échangés la mène. Mais dans l’ultime période, Limoges a complètement dominé le SLUC (14-24), pourtant jusque-là invaincu dans son antre de Gentilly cette saison. Le meneur limougeaud Nemanja Nenadic (15 points et 4 passes décisives) ainsi que l’ailier-fort Kenny Goins (10 points à 5/5 de réussite aux tirs) ont réalisé une grosse partie pour permettre au CSP de signer une belle victoire (67-75). Là où toutes les équipes auparavant s’étaient cassés les dents cette saison, même le leader monégasque.

