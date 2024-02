Loon-Plage et Andrézieux dans la poule d’accession, la composition des groupes connue

La première phase de la saison 2023-2024 s’est clôturée ce vendredi 16 février avec la 26e et dernière journée. Loon-Plage, malgré sa courte défaite, et Andrézieux, qui a gagné à l’INSEP et profité du revers de Mulhouse, sont les deux équipes à avoir arraché leur qualification pour le groupe A, la poule d’accession.

Les matches de la deuxième phase débuteront le 8 mars. Pour les groupes A et B, ils se termineront le 16 avril avant les playoffs. Pour le groupe C, la poule du maintien, les dernières rencontres sont prévues le 3 mai.

Les résultats de la 26e journée de la première phase de Nationale 1 masculine (NM1) :

Poule A

Lorient vs Rueil : 95-59

vs Rueil : 95-59 Quimper vs Rennes : 95-80

vs Rennes : 95-80 Loon-Plage vs Tarbes-Lourdes : 71-72

: 71-72 Vitré vs Challans : 73-65

vs Challans : 73-65 Toulouse vs Chartres : 78-77

vs Chartres : 78-77 Les Sables Vendée vs Berck : 75-77

: 75-77 Tours vs Le Poissy : 99-82

Poule B

Feurs vs Boulogne-sur-Mer : 88-90

: 88-90 Orchies vs Pont-de-Chéruy : 60-75

: 60-75 Pôle France vs Andrézieux : 58-74

: 58-74 Boulogne-sur-Mer vs Mulhouse : 77-74

vs Mulhouse : 77-74 Hyères-Toulon vs LyonSO : 102-59

vs LyonSO : 102-59 Caen vs Besançon : 104-80

vs Besançon : 104-80 Saint-Vallier vs Le Havre : 84-86

La composition du groupe A : Quimper : 1er groupe A

Tours : 2e groupe A

Chartres : 3e groupe A

Tarbes-Lourdes : 4e groupe A

Loon-Plage : 5e groupe A

Hyères-Toulon : 1er groupe B

Caen : 2e groupe B

Saint-Vallier : 3e groupe B

Avignon : 4e groupe B

Andrézieux : 5e groupe B

La composition du groupe B :

Vitré : 6e groupe A

Rueil : 7e groupe A

Toulouse : 8e groupe A

Challans : 9e groupe A

Rennes : 10e groupe A

Mulhouse : 6e groupe B

Pont-de-Chéruy : 7e groupe B

Le Havre : 8e groupe B

Boulogne-sur-Mer : 9e groupe B

Orchies : 10e groupe B