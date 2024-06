Lucas Thevenard quitte Chartres pour Quimper

Lucas Thevenard (2,03 m, 26 ans) continue son ascension en Nationale 1. Auteur d’un parcours atypique qui lui a permis de passer de Point-de-Chéruy à Chartres en 2023, l’ailier-fort rejoint cette fois les Béliers de Quimper.

Rentable (7,9 points et 5,4 rebonds en 20 minutes), adroit (50,8% de réussite aux tirs, dont 39,4% à 3-points), l’enfant de Birieux, dans l’Ain, a convaincu le staff de Thibault Wolicki qu’il pouvait s’installer dans la rotation d’une grosse cylindrée de NM1. Après avoir essayé de monter avec Chartres, c’est donc à Quimper que Lucas Thevenard espère vivre un titre. Dans le Finistère, l’ancien de la CRO Lyon retrouvera Antoine Dudit et Momar Ndoye, avec qui il a évolué à Pont-de-Chéruy. Il est la quatrième recrue de l’intersaison de Quimper, après Hugo Dumortier (1,95 m, 31 ans), Nadyr Labouize (1,88 m, 26 ans) et Noah Burrell (1,94 m, 27 ans).