Lucas Ugolin, libéré par Limoges, retourne en Pro B : direction Blois

Lucas Ugolin (1,96 m, 22 ans) va passer d’un vert à un autre : joueur du Limoges CSP lors des deux derniers exercices, l’ailier s’est engagé avec l’ADA Blois pour la saison prochaine.

🖋 𝗟𝘂𝗰𝗮𝘀 𝗨𝗚𝗢𝗟𝗜𝗡 💚 Lucas Ugolin est blésois ! ✅ Nous te souhaitons la bienvenue à l'ADA Lucas ! 💚 + 𝗱'𝗶𝗻𝗳𝗼𝘀 👉 https://t.co/aY4dnePC0a #ADABlois #ProB pic.twitter.com/ZZYXGUOTlQ — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) June 16, 2024

Lucas Ugolin ne s’est jamais imposé à Limoges

Lucas Ugolin n’ira donc pas au bout de son contrat avec le Cercle Saint-Pierre, qui l’emmenait initialement jusqu’en 2026. Malgré trois coachs différents (Cancellieri, Kantzouris et Dupraz), l’ailier ne s’est jamais imposé dans la rotation limougeaude. Après une première saison plutôt encourageante pour sa découverte de l’élite (5,4 points et 2 rebonds en 13 minutes), l’ancien joueur de Nancy a plafonné (4,3 points et 1,4 rebonds en 11 minutes).

À Blois, Lucas Ugolin tentera de rebondir à l’échelon inférieur, qu’il a connu avec les Couguars. Il retrouvera également David Morabito, qui était responsable du centre de formation du SLUC lors des années en Espoirs de Lucas Ugolin.