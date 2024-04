Le Maccabi Tel-Aviv en playoffs, la Virtus Bologne face à Baskonia pour le dernier spot

Le Maccabi Tel-Aviv a validé son ticket pour les playoffs en remportant facilement son match de play-in face à Baskonia. Une équipe de Baskonia qui aura une deuxième chance face à la Virtus Bologne ce vendredi 16, puis les hommes de Luca Banchi se sont imposés chez l’Anadolu Efes Istanbul.

Iffe Lundberg décisif à Istanbul pour la Virtus Bologne

Dans une soirée pleine de suspense, la Virtus Bologne a éliminé l’Anadolu Efes Istanbul avec une victoire de 67 à 64 au Sinan Erdem Sports Hall. Malgré un départ fulgurant de Will Clyburn avec 17 points dès le premier quart-temps, la défense solide de la Virtus a réussi à contenir l’attaque d’Efes et à continuer sa route dans le play-in. Toko Shengelia a été l’un des artisans de cette victoire avec 13 points, épaulé par Iffe Lundberg et Awudu Abass qui ont chacun inscrit 12 points, tandis que Marco Belinelli a ajouté 11 points au tableau. Du côté de l’Anadolu Efes, Clyburn a terminé en tête des marqueurs avec 22 points, tandis que Shane Larkin a contribué avec 16 points. C’est Iffe Lundberg qui a marqué le 3-points de la victoire pour l’équipe d’Isaïa Cordinier (titulaire mais seulement 7 minutes de jeu). La saison européenne de Rodrigue Beaubois (5 points à 1/5 aux tirs, 4 rebonds et 3 interceptions en 21 minutes) est terminée.

Le Maccabi Tel-Aviv colle 113 points à Baskonia

De l’autre côté, le Maccabi Tel-Aviv n’a pas fait dans la dentelle lors de sa rencontre face à Baskonia. Avec une victoire écrasante 113 à 85, le Maccabi a confirmé sa place en playoffs, prouvant sa force offensive. Lorenzo Brown a été étincelant avec 29 points, avec 7 tirs à 3-points réussis sur 8 tentatives, suivi de près par Wade Baldwin avec 26 points et Bonzie Colson avec 14 points. L’ancien Bressan Codi Miller-McIntyre a surnagé pour Baskonia avec 32 points, 7 passes décisives et 8 rebonds, mais cela n’a pas suffi à empêcher la défaite de son équipe qui n’a pas pu compter sur un Markus Howard aussi saignant que d’habitude (14 points).

Ainsi, Baskonia recevra la Virtus Bologne pour la dernière place en playoffs de l’EuroLeague 2024, ce vendredi 19 avril à la Buesa Arena de Vitoria.