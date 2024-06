Madeleine Garrick et Paula Strautmane arrivent à Charnay

Charnay a mis la marche avant dans les transferts. Suite à une saison réussie, le club bourguignon veut confirmer ses ambitions en championnat dès la saison prochaine. Certes éliminé en quart de finale par les Gazelles de Lattes-Montpellier, le CBBS est bien décidé à réaliser à confirmer en 2024-2025. D’autant plus que les joueuses de Stéphane Leite disputeront l’EuroCup féminine. La direction du club a donc entrepris de grands chantiers pour renforcer son effectif. Résultat, c’est la double championne d’Australie, Madeleine Garrick, et Paula Strautmane, championne de Belgique, qui intègrent l’effectif 2024-2025 de Charnay.

Madeleine Garrick, de l’expérience et du scoring

C’est sans doute ce qu’il a manqué à Charnay dans ces playoffs de LFB : de l’expérience. En signant Maddie Garrick (1,80 m, 32 ans), Stéphane Leite s’offre un troisième atout offensif et surtout une expérience importante. Multiple médaillée avec l’Australie en 3×3 et 5×5, cette arrière de grande taille a l’expérience des grands matchs. L’Australienne va arriver à Charnay pleine de confiance, après un passage en Italie réussi. Sur l’exercice 2023-24 avec Brescia, elle a tourneé à 16,9 points, 5 rebonds et 2,2 passes décisives pour finir à 15 d’évaluation en 35 minutes de moyenne. Maddie Garrick découvrira pour la première fois le championnat français. Elle est censée apporter un danger offensif supplémentaire aux côtés de Shakayla Thomas et Monique Akoa-Makani. Mais aussi de Paula Strautmane.

Paula Strautmane, la carte européenne

L’internationale lettone est une joueuse assez référencée en Europe. Efficace à l’EuroBasket 2019 (9,8 d’évaluation), plus discrète en 2023 (6 d’évaluation sur 3 matches), Paula Strautmane (1,85 m, 27 ans) a également foulé les parquets de l’EuroLeague et de d’EuroCup. La native de Riga a fait de grosse sortie cette saison notamment face au Panathinaïkos. La poste 4 a inscrit 20 points, pris 7 rebonds et distribué 2 passes en 32 minutes. Adroite derrière l’arc (15/31 sur 8 matches d’EuroCup en 2023-2024, soit 48,4%), l’ancienne joueuse du TTT Riga, Pecs et de Cadi La Seu va offrir une solution offensive en plus au CBBS. Après une saison réussie en Belgique avec un doublé coupe-championnat, Paula Strautmane arrive en Bourgogne avec un nouvel objectif.

Madeleine Garrick et Paula Strautmane complètent l’effectif 2024-2025 de Charnay. Elles s’ajoutent donc aux recrues françaises Mariama Diaramy et Astou Gaye, arrivées d’Aulnoye (LFB) à la fin du mois de mai.