Mais où vont s’arrêter North Carolina State et Mohamed Diarra ?

En tant que tête de série n°10 de leur tournoi de conférence ACC, ils n’étaient même pas censés se qualifier à la March Madness. Mais North Carolina State a fait déjouer les pronostics en sortant les trois premières têtes de série. Désormais en lice dans le grand tournoi de fin de saison, ils font encoree forte impression alors que personne ne les attendait. Après sa victoire inaugurale surprise contre Texas Tech (tête de série n°6), le Wolfpack (n°11) faisait face cette nuit à Oakland (n°14). Ces derniers s’étaient offerts le scalp de Kentucky au premier tour.

Double-double pour Diarra

Les joueurs de North Carolina l’ont emporté 79-73 en prolongations, comme lors de leur demi-finale du tournoi de l’ACC. Malgré des extérieurs en panne d’adresse. C’est l’intérieur DJ Burns Jr qui a porté les siens avec 24 points. Le Français Mohamed Diarra (2,08 m, 23 ans) a lui réussi son troisième double-double d’affilée sur cette fin de saison (11 points à 5/9 aux tirs, 13 rebonds, 2 passes décisives et 3 contres en 32 minutes). Il a par contre terminé la rencontre sur le banc avec cinq fautes.

DJ Burns shows off the vision and dishes it to Mohamed Diarra. 👓 (🎥: @MarchMadnessMBB)pic.twitter.com/DLsGsLbJRZ — theScore (@theScore) March 23, 2024

C’est la première fois que la fac de NC State atteint le Sweet 16 (les huitièmes de finale de la March Madness) depuis 2015. Dans l’équipe de l’époque figuraient les jumeaux Caleb et Cody Martin, aujourd’hui en NBA. Tout réussit à cette équipe, qui ne semble plus vouloir s’arrêter. Diarra, qui vit sa première saison dans l’équipe et est une des grandes raisons de leur succès. L’ancien d’Orléans voit son parcours sinueux enfin récompensé par un succès sportif et médiatique. Il va maintenant espérer aller le plus loin possible avec ses coéquipiers. Ces derniers devront attendre le résultat du match entre Marquette (n°2) et Colorado (n°10) pour connaître leur futur adversaire. Avec pour objectif de décrocher un ticket pour l’Élite Eight – les quarts de finale.