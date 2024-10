Malgré Francisco (36 d’évaluation), le Zalgiris tombe chez les BC Wolves

Bien que co-leader d’EuroLeague avec le FC Barcelone, le Zalgiris Kaunas a fléchi en LKL, la ligue nationale lituanienne, ce dimanche 27 octobre à la Twinsbet Arena de Vilnius. Sans leur coach Andrea Trinchieri, malade, les Kaunassiens ont subi la foudre de la part des BC Wolves. En feu à 3-points (13/29), ces derniers ont complétement pris le dessus de leurs visiteurs dans le troisième quart-temps (32-14). Ils ont compté jusqu’à 24 points d’avance en début de quatrième quart-temps pour filer vers une large victoire (100-82).

Francisco a tout tenté

Pourtant, Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) a tenté de sonner la révolte. Absolument intenable en fin de match (14 points dans le dernier quart-temps), l’international français a fini à 25 points à 7/14 aux tirs (dont 4/6 à 3-points), 7 rebonds, 4 passes décisives et 9 fautes provoquées pour 36 d’évaluation en 25 minutes. Malgré sa performance, Kaunas (4 victoires et 2 défaites) se retrouve désormais distancer par le Rytas Vilnius (5 victoires et 1 défaite) en tête du classement de LKL. Les BC Wolves sont derrière avec 3 victoires et 3 défaites, eux qui ont pourtant fait sans l’ancien Madrilène Jeffery Taylor sur cette rencontre.