Marc Gasol officialise son départ à la retraite

Marc Gasol a officialisé la fin de sa carrière de joueur dans une conférence de presse organisée à Barcelone ce mercredi 31 janvier, à l’âge de 39 ans.

L’ancien international espagnol avait décidé de ne pas reprendre l’été dernier avec le club qu’il préside, le Club Bàsquet Girona 2014. Après avoir permis au club catalan de monter en Liga Endesa en 2022 puis l’avoir maintenu à ce niveau en fin de saison passée avec encore un haut niveau de performances (10,5 points, 5,6 rebonds et 2,8 passes décisives en 24 minutes), il avait préféré attendre l’été dernier pour savoir s’il voulait reprendre ou ranger les baskets définitivement. C’est vers cette deuxième option qu’il a penché.

Double champion du monde et d’Europe

Pivot lourd à la vision du jeu et aux mains exceptionnelles, Marc Gasol a longtemps été très complémentaire avec son frère Pau en sélection espagnole. Double champion du monde (en 2006 et 2019) et d’Europe (en 2009 et 2011), le Barcelonais a glané un nombre exceptionnel de médailles internationales. En club, on retiendra surtout son titre NBA en 2019 avec les Toronto Raptors mais aussi ses très bonnes saisons aux Memphis Grizzlies, qui vont retirer son maillot. Sacré meilleur défenseur et membre du deuxième meilleur cinq de la saison régulière en 2012-2013, il a été élu dans le meilleur cinq en 2014-2015 et a aussi été All-Star à trois reprises. C’est donc une légende du basketball espagnol et international qui prend sa retraite.