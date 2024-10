Marcus Slaughter, ex-intérieur de Pro A, visé par un mandat d’arrêt en Espagne

Neuf ans après la découverte du scandale, l’affaire du faux passeport de Marcus Slaughter prend une autre tournure. La justice espagnole a émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de l’ancien intérieur du Real Madrid, aujourd’hui retiré des parquets, convoqué le 5 novembre à Madrid pour un procès où il risque 16 mois de prison.

Soupçonné de falsification de documents

En 2015, Marcus Slaughter (engagé dans sa troisième et dernière saison au Real) et Andy Panko (qui évoluait alors à Fuenlabrada) ont obtenu un passeport de Guinée équatoriale, leur permettant de ne plus occuper une place d’extracommunautaire dans leurs équipes respectives. Or, les deux joueurs, qui étaient représentés par l’agence BeoBasket, sont soupçonnés de falsification de documents puisque les deux passeports, obtenus auprès du consulat équatoguinéen à Las Palmas, portaient le même numéro… Or, si Panko (parti à Nancy la saison suivante) n’a pas utilisé son nouveau titre d’identité pour jouer à Fuenlabrada, Marcus Slaughter y a bien eu recours lui, au vu de la richesse d’effectif du Real Madrid. L’ancien pensionnaire de Pro A (65 matchs avec Le Havre, Gravelines-Dunkerque et Nancy) a disputé la Coupe du Roi 2015 puis 12 rencontres de Liga ACB avec ce faux-passeport. Or, le club madrilène a remporté les deux titres.

Le Real destitué de ses trophées ?

En vertu des règlements de la Fédération espagnole, le Real Madrid pourrait donc perdre ces deux trophées, d’autant plus que le FC Barcelone, vice-champion dans les deux catégories, s’est constitué partie civile en vue du procès. En 2015, l’équipe de Pablo Laso s’était également adjugée l’EuroLeague, mais la compétition reine n’impose pas de limite de nationalité. Il reste à déterminer le degré de responsabilité du Real, qui a toujours assuré ne pas connaître la nature du passeport. Miguel Cardenal, vice-président du Conseil supérieur des sports, avait même affirmé en 2015 que le club était « victime » dans une affaire de faux-passeports. A contrario, lorsqu’il a témoigné en 2017 devant le tribunal d’instruction de Madrid, Marcus Slaughter a affirmé que son agent espagnol, Julian Aanda, lui avait suggéré de prendre la nationalité équatoguinéenne, qu’il avait payé 35 000 dollars mais que c’était « quelqu’un du Real Madrid » qui lui avait remis le passeport, ce que les Merengues nient catégoriquement.