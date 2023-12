Maria Guramare intègre les Boston Celtics !

NBA - L'ex-internationale juniors française Maria Guramare intègre le staff des Boston Celtics (NBA) dédiée à l'analyse statistique.

Maria Guramare (23 ans) rejoint la prestigieuse franchise NBA de Boston. Depuis le mois de novembre, la Vauclusienne officie au sein de l’équipe d‘analyse statistique des Celtics, titrés à 17 reprises, un record dans l’Association.



La native d’Avignon reste ainsi dans une ville qu’elle connaît bien puisqu’elle a intégré la célèbre université d’Harvard à 16 ans après son cursus au Pôle France. Joueuse du Crimson, elle a continué à évoluer en équipe de France jeunes, remportant ainsi deux médailles de bronze (à l’Euro U16 en 2016 puis à l’Euro U18 en 2017). Durant le confinement, l’ancienne licenciée de l’USAP et d’Entraigues avait fait parler d’elle en créant « Covaide », une plateforme gratuite proposant des cours en ligne.

« Je suis exaltée mais aussi grandement honorée devant l’opportunité de me joindre à cette incroyable organisation et équipe mythique, que j’admire depuis mes premiers pas dans le sport », écrit-elle. « Pendant une décennie, en tant que joueuse, le basket a pris une place majeure et marquante dans ma vie. Depuis que j’ai mis un terme à ma carrière de joueuse après avoir été diplômée d’Harvard, j’avais très envie de remettre les pieds dans ce domaine qui me manquait énormément et qui, pour moi, représente plus qu’un sport. Je suis ravie de faire mon retour sur la planète de la balle orange, cette fois-ci non sur les terrains mais au soutien de la performance de l’une des meilleures équipes du monde, tout en y alliant ma passion pour les problèmes mathématiques. »