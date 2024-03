Mathias Lessort porte le Panathinaïkós à la victoire à Madrid

Mathias Lessort a réalisé un énorme match ce jeudi 29 février lors de la victoire du Panathinaïkós Athènes sur le parquet du Real Madrid (86-97) pour la reprise de l’EuroLeague.

Face à Walter Tavares et Vincent Poirier, l’international français a tout simplement réalisé son record de points (26) en réussissant 12 de ses 18 tirs tentés. Après avoir été gêné par les fautes lundi en Bosnie-Herzégovine, l’ancien joueur de l’Élan Chalon s’est cette fois lâché avec un arbitrage probablement plus adapté. En plus de ses points, le Martiniquais a apporté 7 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 3 fautes provoquées pour finir à 33 d’évaluation en 29 minutes. Son dunk à 5 minutes de la fin sur son compatriote Vincent Poirier (0 point à 0/3, 7 rebonds et 2 contres en 16 minutes) a été l’action de la soirée de ce jeudi 29 février.

Surtout, l’impact de Mathias Lessort a été primordial dans la victoire à Madrid du Panathinaïkós, qui confirme sa troisième place au classement avec 17 victoires en 27 matches. Les Grecs s’installent peu à peu sur le podium et cette victoire chez le leader symbolise le danger qu’ils représentent désormais pour le tenant du titre (mais pas que). Du côté Madrilène, Fabien Causeur avait pourtant apporté 13 points à 5/9 en moins de 23 minutes et Guerschon Yabusele a encore réalisé un gros match (18 points à 6/9, 5 rebonds, 2 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 24 d’évaluation en 28 minutes). Mais cela n’a pas suffi pour l’équipe de Chus Mateo qui reste bien installée en tête de la saison régulière avec 22 victoires et 5 défaites.

La Virtus Bologne de Cordinier reprend bien

Dans les autres rencontres de la soirée, la Virtus Bologne s’est imposée face à Valence (87-74). L’équipe de Luca Banchi reste ainsi à hauteur du Panathinaïkos au classement. Isaïa Cordinier a cumulé 12 points à 5/8, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 14 d’évaluation en moins de 25 minutes. En face, Damien Inglis a été moins en vue (1 point à 0/6, 4 rebonds et 2 passes décisives en 14 minutes).

En course pour accrocher une place au play-in, le Maccabi Tel-Aviv (14 victoires et 13 défaites) et le Partizan Belgrade (13 victoires et 14 défaites) l’ont respectivement remporté à Berlin (71-106) et face à l’Anadolu Efes Istanbul (100-90). Rodrigue Beaubois est resté discret (9 points à 3/6 et 3 passes décisives en 25 minutes) par l’Anadolu Efes qui s’éloigne du Top 10 (11 victoires et 16 défaites).