Mathieu Grujicic, ce natif d’Arles inscrit par le FC Barcelone en EuroLeague

Les 18 équipes d’EuroLeague avaient jusqu’au mercredi 26 février, 18h, pour enregistrer de nouveaux joueurs pour la fin de saison. Et au milieu de la course à l’armement, notamment menée par les clubs grecs (Saben Lee à l’Olympiakos et Tibor Pleiss au Panathinaïkos), le FC Barcelone a inscrit Mathieu Grujicic (1,96 m, 17 ans) sur la liste EuroLeague.

Arrivé au sein de la cantera barcelonaise en 2023, le jeune poste 2-3 fait de plus en plus parler de lui dans la petite sphère des prospects européens. Rien qu’au cours de ce mois de février 2025, il a été nommé MVP du NGT de Ulm (18,5 points, 2,5 rebonds et 2 passes décisives pour 19,8 d’évaluation) puis All-Star au BWB Global Camp à San Francisco.

Cinq minutes pour dire oui au Barça

« Quand j’ai appris que j’avais la possibilité d’aller au Barça en 2023, on m’a donné 24 heures pour réfléchir », racontait-il récemment sur le site de l’EuroLeague. « Je me souviens qu’après exactement cinq minutes, j’ai rappelé et j’ai donné mon accord. Pour moi, il n’y avait pas lieu de réfléchir. J’ai toujours voulu jouer dans l’un des grands clubs espagnols et Barcelone en fait évidemment partie. C’est probablement même le plus grand club en Europe ! »

S’il n’est pas appelé à endosser un vrai rôle dans l’effectif de Joan Peñarroya sur la plus grande scène européenne, cette procédure administrative effectuée par le Barça lui donne la possibilité d’entrer en jeu en EuroLeague et prouve surtout qu’il fait réellement partie des plans de la superpuissance espagnole pour l’avenir.

Provençal de naissance, mais international allemand juniors

Aux côtés de Youssoupha Fall, il sera donc le deuxième binational du roster barcelonais puisqu’il est Franco-Allemand. Né à Arles en juin 2007, d’un père serbe et d’une mère française, il est parti s’installer à Berlin en 2012 lorsque sa mère a été embauchée par l’ambassade de France en Allemagne. Le Provençal a ainsi baigné toute sa jeunesse dans la culture allemande et a choisi de défendre les couleurs de la Mannschaft en sélections juniors (14,9 points et 5,7 rebonds lors de l’EuroBasket U16 2023).

« Il est capable d’effectuer plein de choses sur un terrain », apprécie son coach U18, Carlos Marin. « Il peut shooter à 3-points en sortie de dribble, en sortie d’écran, en un-contre-un. Il peut partager la balle, créer de bonnes situations à la passe. Il a également beaucoup progressé en défense, c’est super de l’avoir ! »

En attendant d’être peut-être lancé un jour en EuroLeague, où le Barça défie son rival madrilène ce jeudi, Mathieu Grujicic se développe tranquillement avec la réserve du FC Barcelone. En Tercera FEB, la quatrième division espagnole (l’équivalent de la NM2), il est déjà performant avec 12,6 points à 37%, 5,1 rebonds et 2 passes décisives de moyenne.