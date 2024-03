Mathieu Grujicic remporte l’ANGT de Belgrade avec Barcelone

Mathieu Grujicic (1,97 m, 16 ans) a remporté à l’ANGT de Belgrade, soit son premier tournoi de grande envergure internationale depuis son arrivée à Barcelone.

20 points et 6 rebonds en finale

L’arrière/meneur a été très productif avec 15,2 points à 58,3% de réussite à 3-points (sur 3 tentatives par match), 3 rebonds, 1,5 passe décisive et 3,5 fautes provoquées pour 12 d’évaluation en 21 minutes. Son équipe s’est imposée à quatre reprises en quatre rencontres, avec un succès 104 à 85 contre Milan en finale. Une finale lors de laquelle Mathieu Grujicic a marqué 20 points (en plus de 6 rebonds), de quoi être le troisième meilleur marqueur catalan derrière le Malien Sayon Keïta (23 points, 12 rebonds, 5 contres et 7 fautes provoquées pour 40 d’évaluation) et le Lituanien Kasparas Jakucionis (24 points, 11 rebonds, 9 passes décisives et 8 fautes provoquées pour 37 d’évaluation). Ce dernier a fini MVP du plateau de Belgrade. Il partage le cinq du tournoi avec Denis Badalau (Milan), Savo Drezgic (Partizan Belgrade), Abdramane Siby (Mega Belgrade) et Aleksa Stanojevic (Next Generation Team Belgrade).

Né en France le 2 juin 2007, Mathieu Grujicic est le fils d’un Serbe et d’une Allemande. Il a grandi en France jusqu’à ses 4 ans et parle un peu le français, en plus du serbe et de l’allemand. Installé à Berlin depuis, il a longtemps évolué pour l’ALBA Berlin. C’est donc à domicile qu’il jouera le titre de l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT) fin mai.