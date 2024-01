Matt Mobley officiellement un joueur du SLUC Nancy

Matt Mobley (1,93 m, 29 ans) de retour en France, au SLUC Nancy, c’est désormais officiel. Alors que des rumeurs ont commencé à apparaître ce mercredi suite à la fin de la collaboration entre Jordan Bowden et le club nancéien, elles n’ont pas tardé à se concrétiser. Quelques heures plus tard, le SLUC a en effet confirmé la signature de l’arrière américain jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.

Passé par la JDA Dijon (2022-2023) et l’Élan Béarnais (2019-2020), Matt Mobley n’a pour le moment pas joué de la saison. Censé évoluer à Taïwan, il n’a finalement jamais porté le maillot des Taipei Taishin Mars en compétition officielle.

Avec le SLUC, l’ancien shooteur de Bundesliga (Francfort et Ulm) aura peut-être l’occasion de prendre une petite revanche sur son dernier passage en France. Transparent lors des derniers playoffs de Betclic ELITE avec Dijon (3 points à 25% aux tirs et 2 passes décisives pour une évaluation moyenne de 2), il aura comme première mission d’aider Nancy à se maintenir dans le top 8 du championnat. Avant de pourquoi pas redorer son blason au mois de mai prochain…

La réaction de l’entraîneur nancéien Sylvain Lautié dans le communiqué officiel du club :

« C’est un joueur référencé qui connait notre championnat et ses spécificités. C’est le profil parfait du joueur que nous souhaitions et recherchions. Il a du shoot, il est dur, il est capable de scorer sur des petits laps de temps. C’est le parfait complément pour notre équipe. C’est un garçon qui peut équilibrer notre effectif par son caractère et son côté un peu « fou ». »