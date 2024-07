Matthieu Robin et Kevin Mondesir restent au CEP Lorient

Le club de Lorient vient d’annoncer que Matthieu Robin (1,82 m, 32 ans) et Kévin Mondesir (2,04 m, 33 ans) feraient toujours partie de l’effectif pour la saison à venir.

Relégué sportivement en Nationale 2 masculine (NM2), c’est bel et bien en Nationale 1 que Lorient devrait évoluer sur la saison 2024/2025. Le club attend la décision de la commission de contrôle de gestion (CCG) pour la décision finale mais reste optimiste et commencer à se projeter. C’est dans ce cadre que Matthieu Robin et Kévin Mondesir ont confirmé leur présence à la rentrée.

Matthieu Robin est passé par Cholet Basket avant de jouer à Aix-Maurienne, Brissac, Andrézieux, le SOM Boulogne, Vitré, le Stade Rochelais et Lorient à partir de 2023. Lors de sa première et unique saison avec le CEP, il affiche des moyennes de 7,9 points, 4,9 rebonds et 4,8 passes décisives en 29 minutes de temps de jeu.

Kévin Mondesir est lui passé par le Pôle France, puis a rejoint le SOM Boulogne en 2010. Par la suite, il a navigué entre Montbrison, Saint-Quentin, Charleville-Mézières, Berck, Quimper, Vichy, Le Havre avant d’atterrir en Bretagne, à Lorient, en 2022. Lors de sa dernière campagne de NM1 avec le club, le poste 4 français a affiché des moyennes de 9,4 points, 4,2 rebonds et 1,5 passe décisive en 24 minutes. Des chiffres intéressants aussi pour sa part qui ont conduit à sa reconduction pour l’année prochaine.

Sept départs officialisés

Après avoir été coachés par Morgan Belnou, les deux joueurs devraient cette fois Matthieu Robin et Kevin Mondesir devraient cette fois être coachés par Pascal Thibaud, dont la signature n’a toujours pas été officialisée. En revanche, les joueurs Claudien Eliezer-Vanerot, David Jean-Baptiste, Fabio Milanese, Jamar Abrams, Jordan Williams, Ousmane Gueye et Pape Beye quittent le club.