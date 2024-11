Maxime Raynaud élu joueur de la semaine en NCAA !

Engagé dans sa dernière année NCAA avant de basculer vers la draft NBA, Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) vit un début de saison exceptionnel. À créditer de 21,2 points et 12,8 rebonds de moyenne pour le moment, auteur de son record en carrière universitaire (33 points face à UC Davis), le pivot français accumule les récompenses.

D’abord nommé joueur de la semaine au sein de l’Atlantic Coast Conference, il a fait encore plus fort. Le Parisien vient de se voir attribuer la même récompense, mais à l’échelle nationale cette fois ! Il a reçu le trophée de joueur de la semaine en NCAA décerné par USBWA, aux côtés de… quatre autres joueurs.

Remember the name. @maximeraynaud42 has been named a @USBWA National Player of the Week!

