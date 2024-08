Mekdad reste, Kimbrough revient, Gana et Ona Embo arrivent : Toulouse dévoile son effectif 2024-2025

En difficulté financièrement parlant, le Stade Toulousain Basket a toutefois réussi à se réengager en Nationale 1 masculine (NM1). Discret jusqu’ici sur le marché des transferts, le club de Laurent Mopsus a révélé son effectif au fur et à mesure de la semaine.

Sept départs ont été actés. Deux joueurs sont conservés : l’arrière Samir Mekdad (1,88 m, 37 ans) et l’ailier Thibaud Gottin (2,00 m, 25 ans). Autrement, quatre jeunes sont promus au sein de l’effectif professionnel : Antoine Segur, Mattéo Biondo, Jules Voegtlé et Mathys Pomar. Le meneur étasunien Martyce Kimbrough (1,85 m, 28 ans) revient après son premier passage à Toulouse en 2022-2023. Au rayon recrues, le Stade Toulousain a convaincu Dylan Gana (2,00 m, 32 ans), Dennis Ona Embo (1,78 m), Will Butler (2,02 m, 27 ans, Camille Jean (1,88 m, 21 ans) et Yohan Imboua (1,98 m, 21 ans).

Ona Embo – Jean, une mène pour prendre la suite de Victor Mopsus

Dylan Gana est un joueur référencé de Nationale 1 masculine (NM1) qui doit se relancer après avoir été victime d’une rupture du tendon d’Achille avec LyonSO en tout début de saison 2023-2025. Dennis Ona Embo a cartonné en Nationale 3 puis Nationale 2 avant d’être promu chez un poids lourd de la NM1, Le Havre. A Toulouse, il aura un rôle plus important qu’au STB pour prendre la suite de Victor Mopsus, parti à Chartres (Pro B). L’intérieur Will Butler vient de passer trois saisons à Umea, en Suède, avec qui il tournait à plus de 14 points et quasiment 9 rebonds de moyenne sur l’exercice écoulé. Camille Jean va épauler Ona Embo à la mène. L’ancien espoir de Limoges et Cholet a vu temps de jeu être diminué par deux au HTV en 2023-2024 – par rapport à la saison 2022-2023 – mais son équipe a totalement changé de braquet : repêchée en NM1 en 2023 après avoir été reléguée sportivement, elle a remporté le titre de cette même division en 2024. Enfin, Yohan Imboua, joueur de collectif, a réalisé un travail de l’ombre essentiel dans la bonne saison espoir de l’AS Monaco en 2023-2024 (deuxième de la saison régulière et finaliste du Trophée du Futur).